Noch verfügt der FC Barcelona über genügend Kicker. Foto: EPA/Alejandro Garcia

Barcelona/München – Der FC Barcelona muss laut Trainer Xavi im Liga-Spiel am Sonntag bei Real Mallorca bis zu 18 Ausfälle verkraften. Alleine zehn Spieler fehlen wegen positiver Corona-Tests, dazu kommen Verletzungen und Sperren. Vor diesem Hintergrund hätte sich Xavi eine Absage der Partie gewünscht. "Dass dieses Match stattfindet, ist lächerlich", erklärte der frühere Welt- und Europameister, der gegen Mallorca notgedrungen auf viele Nachwuchskicker zurückgreifen wird.

Yusuf Demir wäre offenbar fit, wird aber wohl nicht zu seinem zehnten Pflichtspiel-Einsatz für die Katalanen kommen. In diesem Fall würde nämlich eine Klausel greifen, wonach Barca den 18-jährigen ÖFB-Teamspieler fix um zehn Millionen Euro von Rapid verpflichten müsste.

Urlaubsfolgen für Bayern

Der deutsche Bundesliga-Herbstmeister FC Bayern München wird zum Start ins neue Jahr gleich wieder von Corona ausgebremst. Der Verein gab am Samstagabend bekannt, dass nach dem Urlaub Kapitän Manuel Neuer (auf den Malediven), Kingsley Coman (Dubai), Corentin Tolisso (Frankreich) und der Engländer Omar Richards positiv auf das Virus getestet worden seien.

Es gehe allen Spielern gut, berichtete der Rekordmeister. Das gelte auch für den ebenfalls positiv getesteten Co-Trainer Dino Toppmöller. Alle fünf Infizierten befänden sich in häuslicher Quarantäne.

Der Klub von ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer wird nun erst am Montag mit der Rückrundenvorbereitung beginnen. Das erste Spiel der Münchner findet am kommenden Freitag gegen Borussia Mönchengladbach statt. Ursprünglich war der Trainingsstart für Sonntag geplant. Infolge der Anpassung des Test- und Hygienekonzepts an die aktuelle Pandemielage würden aber nun zunächst alle Spieler, Trainer und Staff-Mitglieder am Montagmorgen PCR-getestet. (APA/Reuters, 1.1.2022)