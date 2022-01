Double-Double von Pöltl – Golden State gewann bei Utah – DeRozan traf zum zweiten Mal in Folge mit Schlusssirene – Antetokounmpo markierte Triple-Double

Detroit – Für die San Antonio Spurs hat es am Samstag (Ortszeit) eine bittere Pleite in der National Basketball Association (NBA) gesetzt. Die Texaner verloren bei Schlusslicht Detroit Pistons 116:117 nach Verlängerung. Jakob Pöltl verzeichnete mit 15 Punkten und zwölf Rebounds zum zehnten Mal im Spieljahr ein Double-Double. Zudem bilanzierte der 26-jährige Center mit fünf Assists und je einem Steal sowie Block in 36:20 Minuten Einsatzzeit.

Saddiq Bey sorgte mit einem Dreipunkter bei noch zwei Sekunden Restspielzeit für den erst sechsten Sieg der Pistons in der 34. Saisonpartie. Der letzte Wurf von Keldon Johnson für die Spurs verfehlte sein Ziel. Sechs Tage zuvor hatte San Antonio noch 144:109 gegen den Nachzügler gewonnen. "Wir haben zu viele Fehler gemacht", stellte Pöltl nach der nunmehrigen Niederlage gegen das Team von Dwane Casey, seines früheren Trainers bei den Toronto Raptors, fest. Bryn Forbes war mit 27 Punkten der Topscorer der Texaner, die am Dienstag bei der einzigen kanadischen NBA-Franchise und somit beim Ex-Club ihres Centers aus Wien gastieren.

Die Golden State Warriors beendeten mit einem 123:116 im Spitzenspiel bei Utah Jazz den Erfolgslauf des Teams aus Salt Lake City, das zuletzt sechs Mal hintereinander gewonnen hatte. Sie sind nunmehr wieder alleiniger NBA-Leader. Stephen Curry erzielte 28 Punkte und verteilte neun Assists.

Pöltls langjähriger Mannschaftskollege DeMar DeRozan traf zum zweiten Mal in Folge mit der Schlusssirene zum Sieg für die Chicago Bulls. Der sechsfache NBA-Champion setzte sich bei den Washington Wizards mit 120:119 durch. Weil die Brooklyn Nets mit 116:120 gegen die LA Clippers verloren, stehen die Bulls nunmehr allein an der Spitze der Eastern Conference. Der im Osten drittplatzierte Titelverteidiger Milwaukee Bucks ließ den New Orleans Pelicans beim 136:113 keine Chance. Giannis Antetokounmpo markierte mit 35 Punkten, 16 Rebounds und zehn Assists ein Triple-Double. (APA; 2.1.2022)

NBA-Ergebnisse vom Samstag:

Detroit Pistons – San Antonio Spurs 117:116 n.V.

Milwaukee Bucks – New Orleans Pelicans 136:113

Washington Wizards – Chicago Bulls 119:120

Brooklyn Nets – LA Clippers 116:120

Houston Rockets – Denver Nuggets 111:124

Utah Jazz – Golden State Warriors 116:123