Zwar nicht die neuen Airpods Pro 2 aber zumindest eine vergoldete Variante des aktuellen Modells. Foto: imago images/ZUMA Press

Ob man den Look der Airpods ansprechend findet oder nicht, eines ist er auf jeden Fall: Unverkennbar. Seit der ersten Hardwaregeneration hat Apple dabei nur leichte Anpassungen vorgenommen. Die nach unten herausstehenden Stäbe bleiben das zentrale Erkennungsmerkmal. Doch damit könnte bald Schluss sein.

Redesign

Für die nächste Hardwaregeneration soll den Airpods Pro ein frisches Design verpasst werden. Dies berichtet 9to5Mac in Berufung auf Informationen des gewöhnlich sehr gut informierten Analysten Ming-Chi Kuo. Darin ist explizit von einem neuen Formfaktor die Rede. Konkrete Details nennt Kuo zwar nicht, zuletzt waren aber Gerüchte zu hören, die einen ähnlichen Aufbau wie die aktuellen Beats Fit Pro erwarten lassen. Also klassische, Earbuds, die mit sogenannten "Wingtips" versehen sind, um einen guten Halt im Ohr zu garantieren.

Lossless

Doch der Bericht hat noch ein weiteres interessantes Detail zu bieten: Angeblich sollen die nächsten Airpods Pro nämlich das Apple Lossless (ALAC)-Format unterstützen, also verlustfreien Musikgenuss. Wie man dies umsetzt, muss sich allerdings erst zeigen. Hatte doch einer der Airpods-Erfinder erst vor kurzem in einem Interview darüber geklagt, dass die Beschränkungen von Bluetooth die Unterstützung verlustfreier Format extrem schwer mache, da man dafür mehr Bandbreite als bisher geboten benötigen würde. Seine Worte könnten aber durchaus auch so interpretiert werden, dass Apple hier an eine entsprechenden Lösung arbeitet, wollte er doch auf weitere Details nicht mehr eingehen.

Zu den weiteren Neuerungen soll ein Gehäuse gehören, das Geräusche von sich geben kann, um leicht von den Nutzer aufgespürt werden zu können.

Ablauf

Kuo geht davon aus, dass die Airpods Pro 2 im vierten Quartal 2022 auf den Markt kommen, also wohl passend zur nächsten iPhone-Generation. Der Analyst prognostiziert dabei Verkaufszahlen in der Größenordnung von 18 bis 20 Millionen Stück alleine noch im Jahr 2022. Da scheint auch durchaus möglich, hat Apple doch alleine im vierten Quartal 2021 27 Millionen Stück unterschiedlicher Airpods abgesetzt. (apo, 2.1.2022)