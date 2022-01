Rache-Epos meets James Bond: Claire Foy arbeitet als Lisbeth Salander in "Verschwörung" in konsequenter "Millennium"-Tradition Traumata auf. 22.45, ZDF Foto: Reiner Bajo / Sony Pictures via AP

19.40 REPORTAGE

Re: Traum vom eigenen Schloss Märchen oder Millionengrab? Die Rettung alter Adelsgemäuer erweist sich meist als eine Lebensaufgabe mit vielen Überraschungen – nicht nur schönen. Bis 20.10, Arte

20.15 SISSI

Legendäre Filmdynastien: Die Marischkas Zwischen Sissi und Sexfilmen – Gabriele Flossmann arbeitet die Geschichte jener Familie auf, die Österreichs Nachkriegsfilm prägte. 21.05 Ernst Marischkas Sissi, die junge Kaiserin.22.50 Mädchenjahre einer Königin.Bis 00.40, ORF 3

20.15 KORMÁKUR

The Deep (Djúpið, ISL 2012, Baltasar Kormákur) 1984 überlebte ein Fischer sechs Stunden im eiskalten Wasser des Nordmeers. Gulli wird zum Nationalhelden, Wissenschafter haben Interesse, den Überlebenskampf zu erforschen. Baltasar Kormákur verfilmte diese wahre Geschichte, Ólafur Darri Ólafsson spielt die Hauptrolle. Bis 21.40, One

20.15 TAVERNIER

Laissez-passer (F/D/E 2001, Bertrand Tavernier) Von den Deutschen besetzt, von den Alliierten bombardiert: Im Paris des Jahres 1942 kämpfen zwei Filmemacher um ihr Überleben, privat und beruflich. Bertrand Tavernier erzählt episch die Geschichte der französischen Filmindustrie unter deutscher Besatzung. Bis 23.00, Arte

20.15 PAARTHERAPIE

Ziemlich beste Freunde (Intouchables, F 2011, Olivier Nakache / Eric Toledano) Seit einem Unfall ist der wohlhabende Pariser Philippe (François Cluzet) querschnittgelähmt. Finanzielle Sorgen hat er nicht, Freude am Leben auch nicht. Das ändert sich, als Exsträfling Driss (Omar Sy) sein Pfleger wird. Nach einer wahren Begebenheit erzählt der Film großartig und witzig die Geschichte einer ungewöhnlichen Freundschaft. Bis 22.00, ORF 1

22.15 MILLENNIUM

Verschwörung (The Girl in The Spider’s Web, Fede Alvarez, GB/D/S/KAN/USA 2018) Claire Foy arbeitet als Lisbeth Salander wieder schwerste Kindheitstraumata auf. Die genüssliche Rache an kriminellen Männern folgt der etablierten Mechanik der Millennium-Reihe, bläst aber die Verschwörung auf globale Ausmaße auf – James Bond lässt grüßen. Bis 00.00, ZDF