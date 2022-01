[Corona-Livebericht] Deutschland bereitet eine verkürzte Quarantänezeit vor

[Umfrage] Mehrheit der Österreicher rechnet mit Notwendigkeit einer vierten Impfung

[Kommentar] Österreichs Bevölkerung ist pessimistisch, aber glücklich

[Pandemie] Corona-Gipfel am Donnerstag: Wirksamkeit der bisherigen Maßnahmen soll evaluiert werden

[International] Sudans Regierungschef Hamdok verkündet wegen Krise im Land Rücktritt

[TV-Tagebuch] Sechsteilige deutsche Netflix-Serie "Kitz": Reiche Schnöselkids und Tiroler Dorfjugend

[Kommentar der anderen von Yanis Varoufakis] Mark Zuckerbergs Ring der Macht

[Forschung Spezial] Wie Fakten und Fiktion rund um den Klimawandel die Kunst beschäftigen

[Wohngespräch] Selbermacher im Dachgeschoß: "Die Kaffeemaschine macht uns jeden Tag glücklich"

[Gruß aus der Küche] Wie der Granatapfel Freude macht

[Wetter] Am Vormittag überwiegen meist dichte Wolken und besonders an der Alpennordseite ziehen auch ein paar Regenschauer durch. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1200 und 1800m Seehöhe. Im Tagesverlauf lockert es dann aber immer öfter auf und besonders im Flachland werden die sonnigen Abschnitte länger. Der Wind weht mäßig bis lebhaft, im Osten zeitweise auch stark aus West. Frühtemperaturen je nach Wind zwischen minus 4 Grad im Süden und plus 13 Grad im windigen Osten, Nachmittagstemperaturen 5 bis 13 Grad.

[Zum Tag] 1987: Aretha Franklin wird als erste Frau in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.