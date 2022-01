Wien – Wendepunkte, die das Leben von Menschen nachhaltig geprägt haben, stehen im Zentrum einer neuen Ö1-"Hörbilder"-Serie. Jede Folge widmet sich den Erlebnissen zweier Personen. Den Anfang machen am Donnerstag, 6. Jänner, um 10.05 Uhr Sängerin Ivana Cibulova und Himmelschlüsselhof-Gründerin Margit Fischer, wie der Radiosender mitteilte.

Erstere beschreibt, wie sie in der ORF-Show "Die große Chance" eine mutige Entscheidung traf, zweitere, was sich für sie änderte, als sie ihrem autistischen Sohn zuliebe mit ihrer Familie aufs Land zog und ein sozialtherapeutisches Projekt startete. Die zweite Folge der Serie "Am Wendepunkt. Wenn das Leben die Richtung ändert", die auch als Podcast erscheint, steht dann am 8. Jänner um 9.05 Uhr am Programm. Dabei sind Sihaan Abdillahi, Österreichs erste schwarze kopftuchtragende Landeschüler-Vertreterin, und Ex-Skirennläuferin Nicola Werdenigg, die sich nach Jahrzehnten entschloss, eine Vergewaltigung öffentlich zu machen, zu hören. (APA, 3.1.2022)