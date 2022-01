Die Skispringer haben bisher inkonstante Leistungen gezeigt. Zwar gilt Seriensiegerin Sara Marita Kramer (Bild) als Medaillenbank, doch die Männer um die Saisonsieger Stefan Kraft und Jan Hörl segelten bisher als fliegende Wundertüten. "Wir brauchen uns nichts vormachen. Ein Kraft – wenn er wieder in Tritt kommt – und ein Hörl werden dabei sein. Die anderen drei Plätze sind nach wie vor offen", sagte der sportliche Leiter der Nordischen im ÖSV, Mario Stecher. Wer bei den nächsten Wettkämpfen aufzeige, habe noch alle Chancen – das gelte auch für Michael Hayböck.

"Bei den Kombinierern ist Johannes Lamparter mit seinen Podestplätzen in einer ähnlichen Situation. Fix ist aber bekanntlich gar nichts."

Bei den Skispringerinnen haben neben Kramer Routinier Daniela Iraschko-Stolz und Eva Pinkelnig beste Chancen. Es gibt zwar bis zum Nominierungsende keinen Weltcup-Bewerb mehr, als letzte Hilfe in der Entscheidungsfindung bietet sich aber ein Continental-Cup-Doppel am 21. und 22. Jänner in Innsbruck an.