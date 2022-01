Meditieren, sporteln oder musizieren – es gibt viele Wege zur Entspannung. Wie gelingt es Ihnen am besten? Posten Sie im Forum!

Das neue Jahr ist noch jung, und doch ist die kurze Auszeit, die sich viele rund um die Feiertage genommen haben, schnell vergessen, wenn der Alltag zurückkehrt. Im Job gibt es bereits Pläne für das erste Quartal, man übernimmt zusätzliche Aufgaben, weil Kolleginnen und Kollegen noch auf Urlaub oder krank sind, und nebenbei hat man persönliche To-do-Listen, die man gern erledigt wissen möchte. Alltag ist häufig ein Stressfaktor, und vielen Menschen fällt es schwer, abzuschalten und zur Ruhe zu kommen.

Viele finden Ruhe in der Natur. Foto: imago/Westend61

Kein Wunder, dass sich in den vergangenen Jahren marketingtechnisch diesbezüglich einiges getan hat. Wer auf Facebook, Instagram und Co unterwegs ist, bekommt dutzende Vorschläge für Apps, die einem ein ausgeglicheneres Leben versprechen. Atemtechniken, Meditation, Yoga – wer den Kopf frei bekommen möchte, hat eine ganze Palette an Möglichkeiten. Natürlich sind Entspannungsübungen keine Erfindung des Internets. Und doch ist die Nachfrage danach groß. Andere wiederum können damit wenig anfangen. Für "Kruzi.Fix" ist Bewegung zum Beispiel ein wichtiger Faktor:

Lange Spaziergänge helfen "Uwe Härtel", um Energie zu tanken:

Auch Musik kann beim Abschalten helfen:

Was hilft Ihnen dabei, Stress abzubauen und zur Ruhe zu kommen?

Haben Sie Routinen, die den Alltag entschleunigen? Oder fühlen Sie sich generell eher ausgeglichen und wenig gestresst? Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Tipps im Forum! (mawa, 10.1.2022)