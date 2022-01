Liebe Community,

wir müssen reden. Und zwar immer mehr in den Foren und Live-Formaten des STANDARD. Lag die Postingzahl 2019 noch bei 10,8 Millionen, erreichte sie 2020 schon 16,2 Millionen und 2021 erstmals mehr als 20 Millionen: Sie haben im vergangenen Jahr genau 20.175.314 Postings geschrieben. Die Löschquote – also der Anteil jener Postings, die wegen Verstoßes gegen die Forenregeln gelöscht werden müssen – ist rückläufig und erreichte einen Tiefstand von 2,4 Prozent.

Diverse innenpolitische Turbulenzen, Corona als beherrschendes Thema, aber auch zahlreiche Spezialdiskussionen von Tennis über Schach bis hin zur Zukunft Europas (in den STANDARD-Foren+) veranlassen immer mehr User:innen, selbst zu posten: Im Jahr 2021 waren es insgesamt 73.384 Personen, die sich zu Wort gemeldet haben. Seit November 2021 beteiligen sich monatlich jeweils mehr als 30.000 Community-Mitglieder aktiv am Diskurs.

Wenn Treffen in Lokalen pandemiebedingt immer öfter ausfallen müssen, werden Online-Diskussionen um so wichtiger. Foto: cmb

Ein Zuhause



Drei Poster:innen haben es 2021 auf jeweils mehr als 50.000 Postings gebracht. Weitere 227 User:innen kommen auf eine fünfstellige Postingzahl. Gratulation! Alle jene, die besonders viele Beiträge schreiben, haben in ihrer Vielfältigkeit eine Gemeinsamkeit: Sie haben in der STANDARD-Community ein Zuhause gefunden und dicke freundschaftliche Bande mit anderen geknüpft – sogar bei einem echten Tiggertreffen oder im "Ticker of Love". Das ist vielleicht gerade in Krisenzeiten notwendiger als je zuvor.



Aus der Community für die Community



Ganz besonders hat uns 2021 gefreut, dass einige von Ihnen als Community Guides begonnen haben, sich freiwillig für die Community zu engagieren. Andere betreuen teilweise schon seit Jahren Foren+ und sind damit wertvolle Stützen für die Teilnehmer:innen an Spezialdiskussionen.

Vogelperspektive auf Forendiskussionen

Mit dem Community-Feed ist es seit wenigen Wochen möglich, sich einen raschen Überblick über die aktuellen Postings und Diskussionen in den brisantesten Artikelforen zu verschaffen. Wir hoffen, dass Sie hier auch auf Themen stoßen, die sie sonst vielleicht nicht ansteuern, und Diskussionen mitbekommen, die sonst unentdeckt geblieben wären. Schauen Sie rein!



Ihr schönster Community-Moment?

Was war letztes Jahr Ihr schönster Moment in der STANDARD-Community? Welches war das lustigste Forum? Welcher User oder welche Userin ist Ihnen so richtig ans Herz gewachsen? Auf welchen Ticker oder auf welches Forum+ wollen Sie nicht mehr verzichten? (cmb)