Egal ob zwei Spiele auf einem Bildschirm oder auch bis zu vier Spiele auf vier verschiedenen Monitoren – die neue Nyx-Software soll das alles ermöglichen. Foto: Dell

Die eigenen PC-Spiele ganz einfach laden und auf mehrere beliebige Bildschirme streamen. Im Vorfeld der CES kündigt PC-Hersteller Alienware an, dass man mit "Concept Nxy" genau das machen wird können.

Schneller Wechsel

Man stelle sich vor, man spielt im Wohnzimmer etwa Destiny 2 oder Rocket League. Plötzlich kapert die Familie den Raum – und man muss flüchten. Dank Nyx soll man mit nur einem Tastendruck das gestreamte Spiel ohne Verzögerung auf ein anderes Display ausspielen können und so etwa mit nur wenigen Sekunden Verzögerung sein Spiel beispielsweise im Arbeitszimmer fortsetzen können.

Auch mehrere Spiele gleichzeitig auf einem Display darstellen oder von einem PC bis zu vier Monitore mit unterschiedlichen Spielen speisen zu können soll möglich sein. Voraussetzung dafür wird wohl eine sehr starke Hardware sein. Wo diese herkommen soll und ob etwa Alienware selbst so eine Hardware bereitstellen wird, ist noch nicht bekannt. Somit stellt sich auch wieder die Frage nach einem möglichen Preis oder einer geplanten Verfügbarkeit.

Das Fachmagazin "The Verge" durfte eine Demo der neuen Technologie bereits antesten und zeigt sich von dem Gesehenen beeindruckt. Man wolle allerdings abwarten, ob Nyx auch in den eigenen vier Wänden ähnlich gut funktioniert wie in der Testumgebung von Alienware, so der Redakteur.

Streaming-Zukunft

Während Microsoft Xbox und Google Stadia bereits ihre Gehversuche im Streaming-Markt absolviert haben, will sich Alienware offenbar vor allem durch den Mehrfach-Stream und die geringe Plattformbeschränkung auszeichnen. Auch Valve, die Firma hinter Steam, ist in dem Feld bereits aktiv, genau wie Amazon mit Luna. Letzteres ist derzeit nur in einer Early-Access-Form in den USA verfügbar, ein Erscheinen in Europa scheint für dieses Jahr allerdings möglich, läuft die Testphase doch bereits seit September 2020. (aam, 3.1.2021)