Johanna Schaible, "Es war einmal und wird noch lange sein". € 18,50 / 56 Seiten. Hanser, München 2021. Ab fünf Jahren. Foto: Hanser

Was wirst du entdecken, wenn du groß bist? Was wird dich für immer beeindrucken? Diese Fragen und noch einige mehr stellt die Künstlerin Johanna Schaible, die dieses Bilderbuch illustriert und geschrieben hat. Die Handlung beginnt ganz am Anfang in einer Zeit vor "Milliarden von Jahren", lange vor den Dinosauriern. Dem gegenüber steht eine Zeit, die in weiter Ferne liegt: "Was wünschst du dir für die Zukunft?" Irgendwo dazwischen befinden wir uns, im Jetzt. Dieses Jetzt wird auf besondere Weise hervorgehoben. Die Buchseiten sind nicht alle gleich groß, wie sonst. Der Vergangenheit und der Zukunft gehören die großformatigsten Seiten, umso näher du von dort aus in Richtung Gegenwart blätterst, desto kleiner werden sie. Das ergibt einen beeindruckenden Effekt und einen schönen Spannungsbogen zwischen damals, heute und morgen.