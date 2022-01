Teresa Stadlober beendet die fünfte Tour-de-Ski-Etappe auf Rang sechs. Foto: EPA/GIAN EHRENZELLER

Val di Fiemme – Langläuferin Teresa Stadlober hat sich bei der Tour de Ski vor dem Schlusstag mit ihrem nächsten Weltcupspitzenergebnis auf den achten Gesamtrang verbessert. Die Salzburgerin belegte am Montag in Val di Fiemme im Klassik-Massenstart über 10 Kilometer Platz sechs. Der Sieg ging an die russische Tour-Spitzenreiterin Natalia Neprjajewa. Zum Abschluss folgt am Dienstag das traditionelle Bergrennen auf die Alpe Cermis.

Auf der fünften Etappe hielt sich Stadlober lange in einer Sechser-Spitzengruppe und fiel erst in der Schlussphase etwas zurück. Am Ende lag sie 14,3 Sekunden hinter Neprjajewa, die ihren Gesamtvorsprung auf über eine Minute ausbaute. Tour-Titelverteidigerin Jessica Diggins kam nicht über Platz 13 hinaus, ihr fehlen in der Tour-Wertung bereits 1:42 Minuten auf die Russin. Für Stadlober, die mit ihrem dritten Top-Ten-Ergebnis vier Positionen gutmachte, sind es 1:59. Die wegen einer Zeitstrafe in Oberstdorf weit zurückgefallene Mitfavorit Frida Karlsson war nicht mehr angetreten. (APA, 3.1.2022)

Ergebnisse Langlauf-Weltcup der Frauen vom Montag in Val di Fiemme (ITA):

Tour de Ski, Klassik-Massenstart (10 km): 1. Natalia Neprjajewa (RUS) 29:51,3 Min. – 2. Heidi Weng (NOR) +3,7 Sek. – 3. Krista Pärmäkoski (FIN) +4,8. Weiter: 6. Teresa Stadlober (AUT) +14,3.

Gesamtwertung nach 5 von 6 Etappen: 1. Neprjajewa 1:23,25 Std. – 2. Ebba Andersson (SWE) +1:12 Min. – 3. Kerttu Niskanen (FIN) +1:19. Weiter: 8. Stadlober +1:59

Weltcupgesamtstand: 1. Frida Karlsson (SWE) 483 – 2. Jessica Diggins (USA) 478 – 3. Maja Dahlqvist (SWE) 464. Weiter: 22. Stadlober 149