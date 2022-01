In so schrillen Outfits kennt man den reichsten Mann der Welt sonst eher nicht. Foto: Instagram

Pünktlich zum Jahreswechsel präsentierte sich Jeff Bezos via Instagram auf seiner privaten Neujahrsfeier. Eines der Fotos provozierte besonders viele Reaktionen, zeigt es den zweitreichsten Mann der Welt doch in einem sehr eigenwilligen Outfit. Wohl auch wegen der zahlreichen Kritik an Amazon in den letzten Jahren zeigte sich das Netz deshalb besonders kreativ, das Foto zu kommentieren.

Cowboy

Bei einigen Auftritten vor Gericht war Bezos eher dezent gekleidet, in Erinnerung blieb hingegen sein Cowboyhut, den er nach seinem Ausflug ins All trug – im Partyoutfit sieht man den ehemaligen Amazon-Chef jedoch eher selten. Grund genug, Vergleiche mit Popgrößen oder Videospielavataren anzustellen.

Nach Vergleichen mit der Popband Right Said Fred oder dem Reggaeton-Musiker Pitbull bleibt am Ende viel Zynismus gegen den Unternehmer. Man darf gespannt sein, was die 3,7 Millionen Follower auf Bezos' Instagram-Account als Nächstes erwartet.

(red, 3.1.2021)