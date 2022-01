Platz eins ging an Vierschanzentournee-Leader Kobayashi. Daniel Huber wurde Sechster. Insgesamt sind neun Österreicher beim Bergisel-Springen am Dienstag dabei

In dieser Galerie: 3 Bilder Jan Hörl zeigte als Quali-Zweiter auf. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH Stefan Kraft zitterte sich als 42. in den Hauptbewerb. Foto: Christof STACHE / AFP Ryoyu Kobayashi bewies Formstärke. Foto: EPA/PHILIPP GUELLAND

Innsbruck – Jan Hörl hat sich in der Qualifikation für das Bergisel-Springen nur Tournee-Spitzenreiter Ryoyu Kobayashi geschlagen geben müssen. Auch Daniel Huber präsentierte sich am Montag auf der Heimschanze als Vierter hinter dem Schweizer Killian Peier stark. Weltmeister Stefan Kraft kam nach seinem Absturz in Garmisch nicht über Platz 42 hinaus, ist diesmal aber immerhin im Bewerb der besten 50 dabei.

Kraft war damit aber "ganz und gar nicht zufrieden", wie er im ORF-Interview angab. "Es war wieder sehr schwierig. Es ist ein schmaler Grat, ob es funktioniert oder nicht, das hat man wieder gesehen", erklärte der Salzburger. Er müsse derzeit einfach kleinere Brötchen backen. "Megahappy" war hingegen Hörl. "Der Sprung war wieder sehr gut. Zur Zeit habe ich ein gutes Konzept gefunden, dass es immer hinhaut."

Von 13 angetretenen Österreichern schafften neun den Einzug in den Bewerb am Dienstag (13.30 Uhr, ORF1). Michael Hayböck (51.) schaffte es bei seinem Comeback nach einem Bandscheibenvorfall knapp nicht. Kraft war in Garmisch als 59. der Qualifikation nur Zuschauer gewesen. (APA, 3.1.2022)

Ergebnisse der Qualifikation für den Vierschanzen-Tournee-Bewerb in Innsbruck am Montag:

1. Ryoyu Kobayashi (JPN) 132,7 Punkte/126,5 m

2. Jan Hörl 131,3/129

3. Killlian Peier (SUI) 127,8/127,5

4. Daniel Huber 123/128

5. Lovro Kos (SLO) 122,2/130

6. Severin Freund (GER) 120,9/126.

Weiter: 16. Manuel Fettner 113,6/121 – 21. Thomas Lackner 109,9/121 – 30. Philipp Aschenwald 106,1/118 – 42. Stefan Kraft 103,6/114 – 43. Daniel Tschofenig 103,3/118,5 – 45. Clemens Aigner 102,7/116,5 – 49. Stefan Rainer 99,9/115,5

U.a. nicht qualifiziert: 51. Michael Hayböck 97,8/113 – 53. Elias Medwed 93,4/110 – 54. Maximilian Ortner 93,3/112,5 – 55. Ulrich Wohlgenannt 93/109,5 – 59. Kamil Stoch (POL) 91,2/114

Wichtigere K.o.-Duelle im Bewerb am Dienstag (13.30 Uhr):

Kobayashi – Pius Paschke (GER)

Hörl – Rainer

Huber – Peter Prevc (SLO)

Kraft – Anze Lanisek (SLO)