Scheint ihren Platz in einer Burschenclique gefunden zu haben, als ihre Welt ins Wanken gerät: Sophie Stockinger als Mati in "L’Animale", ORF 1, 23.40 Uhr. Foto: ORF / Geyrhalter Film

19.40 REPORTAGE

Re: Leben auf den Aran Islands – Wo junge Iren Gälisch lernen Weniger als zwei Prozent der Iren sprechen noch fließend irisches Gälisch, die Sprache ist kurz vor dem Aussterben. Doch eine Schule auf den Aran Islands will das verhindern. Bis 20.15, Arte

20.15 AFFÄRE

Ich will dich (D 2014, Rainer Kaufmann) Marie (Ina Weisse) hat zwei Kinder, ist glücklich verheiratet. Doch dann ändert ein spontaner Kuss alles. Sie verknallt sich in Ayla (Erika Marozsán). Die beiden Frauen können nicht mehr voneinander lassen. Bis 21.45, 3sat

20.15 DOKUMENTATION

Der Sturm aufs Kapitol – Ein amerikanisches Trauma Ein wütender, bewaffneter Mob dringt im Jänner 2021 in das US-Kapitol ein und will verhindern, dass Joe Biden offiziell als Wahlsieger bestätigt wird. Wie konnte es so weit kommen? Eine Rekonstruktion aus verschiedenen Perspektiven. Bis 21.05, Arte

22.35 RIVALEN

Der Tod ritt dienstags (I giorni dell’ira, I/D 1967, Tonino Valerii) Nachdem Revolverheld Talby (Lee Van Cleef) zu Scotts (Giuliano Gemma) Verteidigung einen Mann erschießt, entwickelt sich zwischen beiden eine Freundschaft. Unter der Anleitung seines neuen Freundes wird aus Scott ein brutaler Bandit. Als Talby erkennt, dass Scott zum besseren Schützen wird als er selbst, beschließt er, seinen Partner aus dem Weg zu räumen. Bis 0.35, Servus TV

22.35 MÖRDERJAGD

Der Barcelona-Krimi: Blutiger Beton Junge Aktivisten und Aktivistinnen kämpfen gegen die Gentrifizierung und wollen Spekulanten das Leben schwermachen. Dann wird Bauunternehmer Macario Herera erschlagen auf einer seiner Baustellen gefunden, Kommissarin Fina Valent und Kollege Xavi Bonet ermitteln. Bis 0.05, ORF 2

23.40 DORFJUGEND

L’Animale (Ö 2017, Katharina Mückstein) Mati (Sophie Stockinger) und ihre Burschenclique machen auf getunten Mopeds die Gegend unsicher, sie sind sozusagen die Kings im Dorf. Dann verliebt sich ihr bester Freund in sie, Feindin Carla wird zur Freundin. Und es ist nichts mehr so, wie es war. Bis 1.05, ORF 2