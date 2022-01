Liebe Leserin, lieber Leser,

Amazons Kindle ist ein anachronistisches Produkt. Während Smartphones und Tablets mit ultrahoher Auflösung, flüssiger Bedienung und leuchtenden Farben punkten, tut der E-Book-Reader auch im Jahr 2022 vor allem eines: Text in Schwarz-Weiß anzeigen. Der STANDARD hat die fünfte Generation des Kindle Paperwhite getestet.

Und: Der US-Elektroauto-Hersteller Tesla hat zum sechsten Mal in Folge einen Rekord bei Auslieferungen erzielt. Der US-Konzern gab am Sonntag für das vierte Quartal die Lieferung von 308.600 E-Autos an Kunden bekannt. Außerdem sperrte Twitter das Konto der republikanischen US-Politikerin Marjorie Taylor Greene permanent wegen Falschinformationen über Corona.

