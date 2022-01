Blick auf Wengen. Foto: APA/ Jungfrau Region Tourismus/Rolf Wegmüller

Wengen/Zagreb – Auf die Speedfahrer im alpinen Ski-Weltcup kommen anstrengende Wochen zu. Der erst in Lake Louise und dann in Bormio angesetzte und ausgefallene Männer-Super-G wird am Donnerstag, 13. Jänner, als Auftakt der Lauberhornrennen in Wengen nachgetragen. Zuvor sind am Dienstag und Mittwoch Trainings für die Abfahrten am Freitag und Samstag angesetzt. Am Sonntag folgt der Slalom. In der Woche darauf finden bei den Hahnenkammrennen in Kitzbühel zwei Abfahrten und ein Slalom statt.

Zagreb wartet

In dieser Woche steht trotz schwieriger Wetterbedingungen wegen warmer Temperaturen der Sljeme in Zagreb für die Weltcup-Slaloms der Frauen und Männer bereit. Den Auftakt machen Katharina Liensberger und Co. am Dienstag (12.30/16.05 Uhr, live ORF 1), bei der seit 2005 ausgetragenen Snow Queen Trophy gewannen Mikaela Shiffrin und Marlies Raich als Rekordsiegerinnen jeweils viermal. Ob die US-Amerikanerin nach der Corona-Infektion am Start sein wird, ist noch unklar.



Bei den vergangenen beiden Auflagen setzte sich aber die derzeit deutlich im Disziplinweltcup führende Slowakin Petra Vlhova durch, Katharina Liensberger als Dritte 2020 und Zweite 2021 hat bewiesen, dass sie mit dem Hang gut zurecht kommt. Die Weltmeisterin und Kugelverteidigerin präsentierte sich vor dem Jahreswechsel in Lienz als Zweite stark, obwohl sie davor wegen der mit Symptomen verlaufenen Covid-19-Infektion zehn Tage lang in Quarantäne und nicht auf Ski gestanden war. Das gute Gefühl auf den kurzen Latten wollte sie auch ins Jahr 2022 mitnehmen.

Technik-Chef Zöchling verspricht "Attacke"

Das mannschaftliche Abschneiden der Österreicherinnen war mit Katharina Truppe auf Platz vier und Katharina Gallhuber auf sechs das mit Abstand stärkste im ganzen Winter in dieser Disziplin. Technik-Chef Hannes Zöchling nahm dies als Momentaufnahme erfreut zur Kenntnis, wollte es aber auch nicht überbewerten. "Wir wollen den Schwung mitnehmen, aber auch ruhig bleiben. Das nächste Rennen fängt wieder bei null an, wir werden uns wieder gut darauf einstellen, darauf vorbereiten und die Mädels werden wieder Attacke geben."

Vor den Olympischen Spielen in Peking sind mit Zagreb, wo wegen der Pandemie keine Zuschauer zugelassen sind, Kranjska Gora und Flachau bis 11. Jänner noch drei Weltcup-Slaloms angesetzt, das rot-weiß-rote Quartett für China könnte sich laut derzeitigem Stand aus den vier Katharinas mit Nachnamen Liensberger, Truppe, Gallhuber und Huber zusammensetzen. Darüber hinaus machten in diesem Winter nur Marie-Therese Sporer und Chiara Mair Punkte.

"Es gibt noch ein paar Rennen bis Olympia. Es sollte auch keine Rolle im Hinterkopf spielen, sie können sich nur über Leistung qualifizieren. Es ist besser, es nicht im Kopf zu haben, denn die Erwartungshaltung ist aus meiner Sicht ein Leistungskiller. Das Wichtigste ist, gutes Skifahren zu zeigen und es auf den Punkt zu bringen", sagte Zöchling.

Truppe freut sich auf "heiße Phase"

Auf den Punkt gebracht hat es in Lienz Truppe, der Formaufbau in Richtung China stimmt. Sie wollte es über Silvester ruhig angehen lassen und hatte nur einen großen Wunsch. "Die heiße Phase kommt erst jetzt, Gesundheit ist das Wichtigste. Und dann mit dem Selbstbewusstsein einfach Gas geben", meinte die Kärntnerin, die vor zwei Jahren Siebente in Zagreb war und 2021 ausschied. Gallhuber wusste, dass es noch viel zu tun gibt, "damit noch viel weitergeht". Den Hang vor den Toren von Zagreb mag sie sehr, 2018 war sie am Bärenberg Sechste, im Vorjahr Elfte. "Es heißt jetzt einfach, den Schwung mitzunehmen."

Gute Erinnerungen als Neunte vor einem Jahr hat auch Mair, die in Lienz (23.) zumindest im ersten Durchgang einen Aufwärtstrend feststellte. "Ich habe extrem viel getestet und viel verändert in den letzten paar Wochen, das war echt anstrengend. Aber wir sind anscheinend auf dem richtigen Weg." Für Huber geht es nach den Rängen zwölf, zehn und fünfzehn in diesem Winter darum, sich öfters in die Top Ten zu schieben. Mehr Attacke hat sie sich für das neue Jahr vorgenommen, ein bisschen mehr Selbstvertrauen brauche sie dafür noch.(APA, 3.1.2022)