Die beiden Sportlerinnen zeigen laut Skiverband milde Erkältungssymptome und befinden sich in Heimquarantäne. Sie fallen für den Slalom in Zagreb am Dienstag aus

Franziska Gritsch ist Corona-positiv. Foto: EPA/CHRISTIAN BRUNA

Zagreb – Die österreichischen Skirennläuferinnen Franziska Gritsch und Magdalena Egger sind positiv auf Covid-19 getestet worden und werden somit am Dienstag im Weltcup-Slalom von Zagreb (12.30/16.05 Uhr/live ORF 1) nicht an den Start gehen. Laut Aussendung des ÖSV verspüren sie milde Erkältungssymptome und befinden sich in Heimquarantäne. Zuletzt beim Slalom in Lienz hatten sich beide nicht für den zweiten Durchgang qualifiziert.

Gritsch hatte Ende November die Rennen in Killington verpasst. Damals gab die Tirolerin auf Instagram bekanntgab, dass sie nicht geimpft sei. Gritsch konnte damit nicht in die USA einreisen. "Das Leben führt uns zu Kreuzungen, wo wir Entscheidungen treffen müssen. Meine Entscheidung ist, dass ich aktuell nicht geimpft bin. Ich denke, es ist eine sehr persönliche und individuelle Entscheidung, und wünsche mir, dass diese akzeptiert und auch respektiert wird", schrieb Gritsch im damaligen Posting.

Positive Fälle wurden am Montag auch aus dem Frauen-Team der Schweiz gemeldet, für Camille Rast, Aline Danioth und Mélanie Meillard ist damit auch kein Antreten in Kroatien möglich. (APA, red, 3.1.2022)