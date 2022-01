Sozialwissenschafterin Simone Schumann erörtert, wie Lockdowns und Quarantäne unsere Ernährung beeinflusst haben.

Bestellen beim Lieferservice, perfektionieren von Brotbacktechniken, vermehrtes Selberkochen sowie essen und trinken, um der Langeweile zu entkommen: Die Covid-19-Pandemie hat die Art und Weise, wie wir essen, was wir essen und wie viel wir essen, beeinflusst. Internationale Studien haben bestätigt, dass sich Essenswahl und Essverhalten sowie körperliche Aktivität während der Lockdowns und in Quarantäne verändert haben.

Ernährung während der Lockdowns: Nicht immer ungesünder und mehr

Eine niederländische Studie, die über 1.000 Erwachsene während eines fünf Wochen dauernden Lockdowns begleitete, ergab: 83 Prozent der Befragten gaben an, ihre Essensgewohnheiten hätten sich nicht verändert. Das zeugt davon, dass Ernährungsroutinen so wie andere Alltagsroutinen konstant sind und nur einem langsamen Wandel unterliegen.

Nichtsdestotrotz nahm der Rest – also etwas weniger als 20 Prozent der Befragten – eine deutliche Veränderung wahr: Die eine Hälfte von ihnen berichtete davon, sich ungesünder zu ernähren, die andere, dass sich ihre Ernährungssituation verbessert hätte. Ungesunde Ernährung war hierbei stark mit soziodemografischen Merkmalen verknüpft: Übergewicht, Bildungsniveau, Alter und Geschlecht waren relevante Faktoren. So erklärten etwa höher gebildete und insbesondere übergewichtige Menschen, dass es ihnen schwerer falle, sich gesund zu ernähren. Sie gaben an, dass sie generell mehr Essen zu sich nahmen als vor der Pandemie.¹

Auch in Großbritannien gab es eine groß angelegte Befragung zum Thema Gewichtsmanagement während der Pandemie. Im Gegensatz zu der niederländischen Studie berichtete in England nahezu die Hälfte der Befragten von negativen Veränderungen ihrer Ernährung, Bewegungsausübung und psychischen Gesundheit. Sie nahmen Corona-bedingte Hürden im Gewichtsmanagement wie beispielsweise Probleme bei der Motivation und Kontrolle wahr. Auch wenig soziale Unterstützung und mangelnder Zugang zu gesundem Essen erschwerte ihnen den Alltag während der Pandemie. Doch in dieser Studie wurden von den Befragten neben den negativen Konsequenzen interessanterweise auch positive Auswirkungen der Pandemie genannt: 23 Prozent der Studienteilnehmenden gaben beispielsweise an, weniger zu „snacken“, und 45 Prozent, mehr Sport zu betreiben.²

Auswirkung der Lockdowns auf Personen mit Essstörungen

Lockdowns lassen den gewohnten Alltag nicht mehr zu und verändern auch die Art und Weise, wie Menschen miteinander interagieren. Die Einschränkungen betreffen tägliche Routinen und erschweren außerdem den Zugang zu professioneller psychologischer Unterstützung. Gerade für Menschen mit bereits vorhandenen Essstörungen können solche Einschränkungen schwierig sein.

Laut einer weiteren Untersuchung aus Großbritannien empfanden aber auch Personen mit Essstörungen die Lockdownphasen in Hinsicht auf ihre Erkrankung unterschiedlich. Bei einem Teil verstärkte sich das gestörte Essverhalten, der andere nahm die Ruhe und Zurückgezogenheit als entlastend wahr und konnte sie für Erholung und Genesung nutzen.³

Andere Motive für Nahrungswahl

Der Frage, ob sich auch die Ursachen für die Nahrungswahl im Lockdown verändert haben, ging eine Studie in Frankreich nach. Während eines Lockdowns wurden neun Ernährungsmotive im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit untersucht: Gesundheit, Bequemlichkeit, sinnlicher Anspruch, natürliche Inhaltsstoffe, ethische Überlegungen, Gewichtskontrolle, Stimmung, Vertrautheit und Preis.

Die Stimmung war während der Lockdowns ein wichtigeres Motiv für die Nahrungswahl als vor der Krise. Das Kompensieren von Langeweile und Ausgleichen von Emotionen spielte hier für die Befragten die größte Rolle. Interessanterweise sank die Bedeutung von Bequemlichkeit und Preis bei Nahrungsmitteln, während jene von Gesundheit, natürlichen Inhaltsstoffen und ethischen Motiven zunahm.⁴

Seit der Pandemie greifen vermehrt Menschen auf Take Away zurück oder lassen sich Essen liefern. Foto: REUTERS/Lisi Niesner

Selberkochen während der Pandemie

Auch im Bereich der Kochpraktiken wurden in einer weiteren französischen Studie während der Lockdowns positive und negative Veränderungen wahrgenommen. Manchen Personen verschafften die Umstände im Lockdown mehr Zeit zum Kochen, auch mit frischen Produkten. Andere berichteten über einen Rückgang ihrer Ernährungsqualität, hauptsächlich verursacht durch weniger Wahlmöglichkeiten und der erhöhten Konsumation von „Komfortnahrung“ und Snacks. Durch weniger Zeitzwang kochten während der Lockdowns über 50 Prozent von jenen mehr, die positive Veränderungen wahrnahmen. Dies geht laut vorangehenden Studien mit einer besseren Ernährungsqualität und Gesundheit einher. Die Häufigkeit vom Selberkochen unterschied sich allerdings bei verschiedenen Personengruppen. So etwa tendierten Personen mit finanziellen Schwierigkeiten dazu, weniger selbst zu kochen.⁵

Vorratsbildung in der Pandemie: Hamsterkäufe eher die Ausnahme

Ein weiteres interessantes Phänomen beim Einkaufsverhalten während der Pandemie ist das vermehrte Anlegen von Vorräten. In dieser Hinsicht werden die medial transportierten Bilder unvergessen bleiben, die ausverkaufte Regale zeigen und aufgeregte Menschen, die Toilettenpapier in ihren Einkaufswägen stapeln.

Laut einer Studie zu den Lockdowns sind Hamsterkäufe nur eine von sechs Resilienzstrategien während der Pandemie. Die Befragten gaben dazu an, dass bei ihnen zwar moderate Mehreinkäufe durchaus vorkamen, panisches Einkaufen und Vorratsbildung jedoch nicht die Regel waren. Die interviewten Studienteilnehmenden distanzierten sich sogar von dieser Praxis und bezeichneten sie als panisches, individualistisches und egoistisches Verhalten. Das Einkaufsverhalten während der Lockdowns und die Vorbereitung für kommende Lockdowns war stattdessen von erheblicher und sorgfältiger Planungsarbeit gekennzeichnet.⁶

Geändertes Essverhalten der Kinder während der Lockdowns

Auch Kinder wurden in den Lockdowns anders versorgt als zuvor. Laut einer US-amerikanischen und einer französischen Studie⁷ ⁸ führte Lockdown-bedingter Stress dazu, dass Eltern ihren Sprösslingen Essen und Snacks vermehrt auch zwischen den Mahlzeiten anboten. Das verursachte eine grundsätzliche Zunahme von süßen und pikanten Snacks, die hauptsächlich für emotionale Zwecke wie Beruhigung und Beschäftigung eingesetzt wurden. Der Hauptfaktor für die Kinder, mehr Essen und Snacks zu sich zu nehmen, war Langeweile in der Isolation.

Auf der Seite der Eltern wurde eine tolerantere Grundeinstellung im Lockdown beobachtet: weniger Regeln als sonst, und mehr Autonomie der Kinder. Von ihnen wurden auch positive Seiten des Lockdowns erwähnt: Das Selberkochen half den Eltern bei einer Strukturierung des Alltags, und die Interaktionen zwischen ihnen und ihren Kindern rund um die Mahlzeiten wurden als positiv wahrgenommen.

Fazit

Zusammenfassend kann man sagen, dass Lockdowns das Essverhalten und den Konsum sowohl positiv als auch negativ beeinflussen können. Während das Ernährungsmuster der meisten Befragten während der Pandemie stabil blieb, kam es bei manchen hier zu gravierenden Änderungen. Einerseits gab es hier erfreuliche Berichte von mehr Selberkochen und körperlicher Aktivität. Doch es fanden sich in allen Bevölkerungsschichten auch Menschen, bei denen sich die Ernährungssituation während der Lockdowns und Quarantäne verschlechterte. Die Konsequenzen von emotionalem und maßlosem Essen und Snacks zwischen den Mahlzeiten betrafen besonders vulnerable Gruppen wie Kinder oder jene, die schon vorher unter Essstörungen litten oder sich in schwierigen finanziellen oder sozialen Situationen befanden. Somit kann Essen auch in der Corona-Krise als Spiegel gesellschaftlicher Ungleichheit betrachtet werden.

