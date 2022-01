[Corona-Livebericht] Ausschreitungen: Zehntausende demonstrieren gegen Corona-Maßnahmen in Deutschland

[Corona-Krise] Bildungseinrichtungen rufen nach Hilfe

[Bildung] Unibudget: Corona hinterlässt seine Spuren bei Leistungsvereinbarungen

[Familienbericht] Doch kein Babyboom wegen Corona

[Großbritannien] Ein Jahr nach dem Brexit wird der Ärmelkanal breiter und die Insel ärmer

[Unternehmen] Bluttest-Firma Theranos: Elisabeth Holmes wegen Betrugs schuldig gesprochen

[Web] Galaxy S21 FE: Neuauflage des 2021er-Flaggschiffs ist günstiger und schneller

[Literatur] Michel Houellebecq vor neuem Werk: Politisch und sexuell entfremdet

[EU-Taxonomie] Die fünf ungelösten Fragen der Kernenergie

[Sport] Schotte Peter Wright ist neuer Darts-Weltmeister

[Coronavirus] Kitzloch-Betreiber droht Kabarettist wegen Postings mit Klage

[Einserkastl] Après-Ski lebt!

[Wetter] Von Westen her ziehen weitere Wolkenfelder durch und vor allem in Vorarlberg und nördlich der Donau regnet es zeitweise. Schnee fällt erst oberhalb von 1600 bis 2000m. Nach Osten und Süden zu regnet es kaum und es zeigt sich auch zeitweise die Sonne. Der Wind weht im Bergland föhnig und lebhaft aus südlichen Richtungen, in den Niederungen bleibt es meist bei schwachem Wind. Frühtemperaturen minus 4 bis plus 8 Grad, Tageshöchsttemperaturen 9 bis 14 Grad, in den Tälern im Süden teils auch nur knapp über 0 Grad.

[Zum Tag] Heute ist Welt-Braille-Tag.