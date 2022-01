Es tut sich was auf den Bergen. Anders als im vergangenen Jahr zieht es wieder mehr Menschen auf die Skipisten dieses Landes. Auch die Hütten sind gut besucht. Skivergnügen wie vor Pandemiezeiten – mit einigen Ausnahmen. So muss beim Kauf einer Karte der 2G-Nachweis vorgelegt werden, und in geschlossenen Liften und Räumlichkeiten gilt die FFP2-Maskenpflicht. Doch die Vorschriften sollen das Outdoor Erlebnis nicht trüben. Auch Touristen machen wieder häufiger Skiurlaube in Österreich, trotz teils strenger Einreisebestimmungen.

Je nachdem, in welcher Region man unterwegs ist, zeigt sich aber ein gänzlich anderes Bild auf den Pisten. Während beispielsweise in großen Skigebieten wie in Lech am Arlberg bis auf die vorgeschriebenen Masken vor und in den Liften kein großer Unterschied zur Vor-Corona-Zeit besteht, ist in kleineren Skigebieten vergleichsweise wenig los, wie auch "Dr.E.Coli" berichtet:

Dass die Kontrolle des 2G-Nachweises mancherorts nicht so genau genommen wird, zeigt dieser Beitrag:

Welche Erfahrungen haben Sie in den Skigebieten gemacht?

Wo waren Sie unterwegs? Wurde Ihr 2G-Nachweis und die Maskenpflicht kontrolliert? Wie ist die Situation in den Hütten? Oder halten die Maßnahmen Sie davon ab, Skifahren zu gehen? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 4.1.2022)