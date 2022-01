Ein Teil eines Güterzugs auf der Weststrecke fing Feuer. (Archivbild) Foto: imago images/Gottfried Czepluch

Melk – Auf der Westbahnstrecke in Melk stand Dienstagfrüh ein Zugteil in Vollbrand. Es handelte sich dabei um keinen Personenzug, sondern einen Teil eines Güterzugs der Firma RTS, wie ein ÖBB-Sprecher dem STANDARD mitteilte. Der Brand konnte unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden, Menschen waren nicht in Gefahr. Wegen des Feuerwehreinsatzes war die Weststrecke zwischen Melk und Pöchlarn von 9 bis 10.10 Uhr unterbrochen.

Der Fernverkehr konnte danach mit Verzögerungen wieder aufgenommen werden. Zwischen Pöchlarn und Loosdorf wurde kurzfristig ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Ob an den Gleisen und Oberleitungen ein Schaden entstanden ist, muss von den ÖBB noch begutachtet werden. Auch die Brandursache ist bislang unklar. (brun, 4.1.2021)