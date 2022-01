Im Rahmen der CES zeigt Mercedes seine Vision von kommenden E-Autos. Foto: Mercedes

Mit dem Vision EQXX stellte Mercedes am Montag sein neuestes E-Auto vor, mit dem man zeigen wollte, wie energieeffizient ein E-Auto sein kann. Bei dem Modell handelt es sich zwar um einen Prototyp, Mercedes kann mit den eindrucksvollen Eckdaten aber in jedem Fall optimistisch in die Zukunft blicken.

Mercedes-Benz

Effizienz um jeden Preis

Bis 2030 will man beim deutschen Automobilkonzern nur noch E-Autos produzieren, wie Mercedes im vergangenen Jahr wissen ließ. Die ersten Kinder aus dieser Idee sind aktuell in der EQ-Serie zu sehen, zuletzt mit dem EQS, der mit 523 PS, 742 Kilometer Reichweite und einer laut Hersteller 31 Minuten kurzen Ladezeit an einer Schnellladestation kompetitive Werte in diesem Preissegment mitbringt. 2022 soll es unter anderem mit Modellen wie dem EQB SUV oder dem EQE weitergehen.



Rund anderthalb Jahre war das eingangs beschriebene Modell Vision EQXX EV in Produktion. Der Prototyp sollte unglaublich effizient werden, wie Mercedes-Benz-COO Markus Schäfer bereits letztes Jahr verkündete. Nun wurde der Prototyp offiziell vorgestellt, und die Zahlen sprechen für sich. Laut Hersteller benötigt das Auto nur 10 kWh pro 100 Kilometer. Um einen Vergleich mit bekannten Verbrennungsmotoren zu haben – das wäre ein Liter pro 100 Kilometer, so Mercedes.

Weiters sprechen die Entwickler von einer Energieeffizienz von 95 Prozent, das heißt, 95 Prozent der Batterieenergie schaffen den Weg auch wirklich bis zu den Reifen des Autos. Besonders beeindruckend auch, dass man die Dimensionen der Batterie so klein wie bisher nur in Kompaktwagen halten konnte, was bisher immer einen Kompromiss in Sachen Reichweite bedeutete. Das bringt natürlich auch eine Gewichtsreduktion, laut Hersteller sogar bis zu 30 Prozent im Vergleich zum EQS.

Auf dem Dach befinden sich zudem sehr dünne Solarpaneele, die für noch mehr Reichweite sorgen sollen. Aufgrund all dieser Faktoren soll der EQXX auf die beeindruckende Reichweite von über 1.000 Kilometern kommen. Für den grünen Fußabdruck verspricht Mercedes unter anderem recycelte und pflanzenbasierte Materialien verbaut zu haben. (red, 4.1.2022)