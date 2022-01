Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (Mitte) soll im Finanzministerium gegen eine Steuernachzahlung der Illwerke aufgetreten sein – sein Vertrauter Magnus Brunner (rechts) ist dort nun Minister. Foto: Imago/Haffner

Es ist ein merkwürdiges Konstrukt: Das Land Vorarlberg hielt teils über Umwege hundert Prozent am Vorarlberger Energieunternehmen Illwerke. Die Kraftwerke, die der Stromproduzent betreibt, gehören eigentlich dem Land. Es besitzt sogenannte "Heimfallsrechte", auf die es verzichtet. Dafür zahlen die Illwerke, die mittlerweile mit einem Konkurrenten verschmolzen sind, jährlich eine Summe von mehreren Millionen Euro an das Land – zuletzt rund zehn Millionen Euro.

Wie ist das zu besteuern, werden doch zusätzlich auch Gewinne ausgeschüttet? Das war Gegenstand einer Großbetriebsprüfung der Finanz, die bis 2017 stattfand. Es ging um viel: Bis zu 480 Millionen Euro könnten als Bemessungsgrundlage für die Steuerlast bei den Heimfallsrechten herangezogen werden, hieß es damals. Die Großbetriebsprüfer gingen von einer saftigen Steuernachzahlung aus, die aus Vorarlberg an den Bund fließen sollte.

Angeblich heftige Interventionen

Nach Informationen des STANDARD kam da jedoch die Politik ins Spiel: Der Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) soll wiederholt bei seinen Parteikollegen im Finanzministerium urgiert haben, eine mildere Auslegung zu forcieren. Auf Anfrage äußerte sich Wallner dazu nicht; das Finanzministerium verweist auf das Amtsgeheimnis und die "abgabenrechtliche Geheimhaltungspflicht".

Die Neos wollen nun mittels einer parlamentarischen Anfrage mehr über die Vorgänge herausfinden. Ihr stellvertretender Klubobmann Gerald Loacker fragt das Finanzministerium nach Interventionen von Wallner rund um die Großbetriebsprüfung der Illwerke und nach seiner Auslegung der steuerrechtlichen Behandlung der Heimfallsrechte.

Der türkise Draht

Loacker erwartet sich Antworten: Er argumentiert, "dass das in politisch heiklen Fragen von Ministerien gerne vorgeschobene Datenschutzargument ins Leere geht, weil es sich in der gegenständlichen Causa um eine Streitigkeit zwischen zwei Gebietskörperschaften handelt und auf beiden Streitseiten jeweils eine Steuerzahlergemeinschaft – die Gemeinschaft der österreichischen Steuerzahler vs. die Gemeinschaft der Vorarlberger Steuerzahler – steht, die ein legitimes Interesse an der Verwendung der eigenen Mittel hat".

"Ob ein Unternehmen schonend geprüft wird, hängt davon ab, ob dieses Unternehmen gute Kontakte zur ÖVP hat. Das Verhalten der ÖVP-Politiker zeigt nur, für wie normal sie das ansehen", sagt Loacker zum STANDARD.

Interventionen im Finanzministerium werden ein Fokus des ÖVP-Korruptionsausschusses sein, der im März seine medienöffentlichen Befragungen beginnt. Auslöser ist der Korruptionsverdacht rund um Unternehmer Siegfried Wolf: Er kämpfte mit politischen Verbündeten gegen eine Steuernachzahlung und soll dabei auch eine Finanzbeamtin bestochen haben – es gilt die Unschuldsvermutung. (Fabian Schmid, 4.1.2022)