Trae Young mit einer bombastischen Leistung. Foto: Reuters/Valdez

Portland (Oregon) – Eine Karriere-Bestleistung von Trae Young, dem Star der Atlanta Hawks, hat in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA nicht zu einem Sieg gereicht: Trotz 56 Punkten von Young unterlag Atlanta am Montag bei den Portland Trail Blazers mit 131:136. Es war bereits die zehnte Pleite der Hawks in den letzten 14 Spielen. Anfernee Simons erzielte 43 Punkte für Portland. Bei den Brooklyn Nets kriselt es indes nach einer 104:118-Heimpleite gegen die Memphis Grizzlies weiter. (APA; 4.1.2022)

Ergebnisse der National Basketball Association (NBA) vom Montag:

Portland Trail Blazers – Atlanta Hawks 136:131

Philadelphia 76ers – Houston Rockets 133:113

Washington Wizards – Charlotte Hornets 124:121

Brooklyn Nets – Memphis Grizzlies 104:118

Chicago Bulls – Orlando Magic 102:98

Milwaukee Bucks – Detroit Pistons 106:115

New Orleans Pelicans – Utah Jazz 104:115

Dallas Mavericks – Denver Nuggets 103:89

Golden State Warriors – Miami Heat 115:108

Los Angeles Clippers – Minnesota Timberwolves 104:122