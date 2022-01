Berlin war am Montagabend Schauplatz von Protesten gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: AFP/JOHN MACDOUGALL

Berlin – Am Montagabend haben in Deutschland zehntausende Menschen gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. In Berlin wurden dabei vor dem ZDF-Hauptstadtstudio, das durch eine Polizeikette bewacht wurde, eine Kundgebung abgehalten. Dabei wurden unter anderem Parolen wie "Lügenpresse" oder "Ihr seid schuld" gerufen.

Der Deutsche Journalisten-Verband sprach auf Twitter von einer "kleinen radikalen Minderheit der Impfgegner, Querdenker, Corona-Leugner, Medienhasser und Demokratiefeinde". Der größte Demonstrationszug in Berlin hatte laut Polizei mit knapp 400 Menschen am Alexanderplatz begonnen und war dann über die Straße Unter den Linden gezogen. Dabei wurde vor dem ZDF-Hauptstadtstudio eine Kundgebung abgehalten und es wurden Parolen wie "Lügenpresse" gerufen. (APA, red, 4.1.2022)