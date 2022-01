Ralf Beste wird als Spitzenbeamter in Berlin gehandelt. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Alles neu macht der Jänner – jedenfalls in Deutschland, wo die rot-grün-gelbe Ampel in ihr erstes volles Jahr als Regierungskoalition geht. Eine der Hauptprotagonistinnen, Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen, gibt in ihrem Ressort schon einmal den Takt vor. Einen Monat nach ihrem Amtsantritt sortiert Baerbock die Posten in der deutschen Diplomatie neu. Dabei setzt sie vor allem auf Frauen, aber auch ein hierzulande bekanntes Gesicht soll einem Bericht zufolge in der Gunst Baerbocks weit oben stehen.

So soll die bisherige sicherheitspolitische Chefbeamtin im Auswärtigen Amt (AA), Tjorven Bellmann, als neue Politische Direktorin die engste Beraterin der neuen Ministerin werden. Sibylle Sorg, bisher für Krisenintervention und Humanitäres zuständig, wird als neue Leiterin der Europaabteilung im AA gehandelt und so künftig die Leitlinien der deutschen EU-Politik mitprägen.

Der bisherige deutsche Botschafter in Österreich und ehemalige "Spiegel"-Journalist Ralf Beste könnte, wie die "FAZ" am Montag berichtete, bald schon seine Residenz in Wien-Hietzing räumen und nach Berlin übersiedeln. Er wird als Leiter der Kulturabteilung kolportiert. Die deutsche Botschaft in Wien wollte die mögliche Personalie am Dienstag nicht kommentieren. (flon, 4.1.2022)