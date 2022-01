Wegen starken Windes in Innsbruck konnte der Probedurchgang nicht durchgeführt werden

Wind am Bergisel. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Innsbruck – Die Startzeit des dritten Bewerbs der Vierschanzentournee der Skispringer in Innsbruck ist am Dienstag in einer Jury-Sitzung um weitere 20 Minuten und damit um gesamt eine Stunde auf 14.30 Uhr verschoben worden. Wegen starken Windes konnte der Probedurchgang nicht durchgeführt werden. Die spätestmögliche Beginnzeit ist nach Jury-Auskunft 15.00 Uhr, da der Bergisel über keine Flutlichtanlage verfügt. 2008 war der Bewerb schon einmal aus dem gleichen Grund abgesagt worden.

"Die Bedingungen sind noch schwierig, die Windböen sind sieben bis acht Meter pro Sekunde stark", sagte Renndirektor Sandro Pertile. Der Italiener kündigte für 14.15 Uhr eine weitere Jury-Sitzung an. (APA; 4.1.2022)