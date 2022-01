Corona-Tagesüberblick

22.463 Postings

Omikron-Variante bei Kanzler Nehammer nachgewiesen, 11.516 Neuinfektionen am Dienstag

Biontech und Pfizer produzieren an Omikron angepassten Impfstoff. 2G-Regel im Handel und FFP2-Masken-Pflicht an frequentierten Orten in Kraft. Die Corona-News im Überblick