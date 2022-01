Umstrittenes Gesetz

Parteien ringen um Linie zur Impfpflicht

Wo erst traute Einigkeit herrschte, wird jetzt Unmut laut. Die Impfpflicht sorgt für Debatten – in der Koalition und in jenen Oppositionsparteien, die sie gemeinsam beschließen wollten. Hält der Plan der Regierung, wird das Gesetz am Donnerstag beschlossen