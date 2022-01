Kaminer Inside: Österreich, Re: Jung, arm und ausgebremst, Ex-YU in Wien, Alice Guy, Three Billboards Outside Missouri – dazu die Radiotipps

Ungleiche Freunde in Joachim A. Langs "Mackie Messer – Brechts Dreigroschenfilm": Macheath (Tobias Moretti, li.) mit Polizeichef Tiger Brown (Christian Redl). Ein nie realisiertes Filmprojekt Bertolt Brechts. 20.15, Arte. Foto: Arte / SWR / Wild Bunch

19.20 LANDESKUNDE

Kaminer Inside: Österreich Wladimir Kaminer stößt in Österreich auf ein Kaleidoskop der Heimatgefühle. Mit seiner typischen deutsch-russischen Art plaudert er darüber mit mehr oder weniger prominenten Menschen – der Hallstätter Wirtin Verena Lobisser, Haya Molcho, Voodoo Jürgens, Gerhard Haderer und Bloggerin Christl Clear. Produktion aus präpandemischen Zeiten anno 2019. Bis 20.00, 3sat

19.40 REPORTAGE

Re: Jung, arm und ausgebremst Jugendarmut in Deutschland: Rund ein Viertel der 18- bis 24-Jährigen in Deutschland ist von Armut bedroht, mehr als in jeder anderen Altersgruppe. Die Pandemie hat ihre Lebens- und Ausbildungssituation noch verschärft. Im Porträt: Aicha, Laura, Johannes und Ceyda.

Bis 20.15, Arte

20.05 PARTY

Ex-YU in Wien Kultur- und Nachtleben der exjugoslawischen Community in Wien. "Eventualno zanimljiva alternativa zvjezdarima?" (Womöglich eine interessante Alternative zu den Sternsingern?) Bis 21.35, Okto

20.15 BRECHT

Mackie Messer – Bertolt Brechts Dreigroschenfilm (D 2018, Joachim A. Lang) Der Spielfilm erzählt vor dem Hintergrund der späten 1920er-Jahre die Geschichte von Brechts großem, gescheitertem Traum, sein Werk nach seinen Vorstellungen zu verfilmen. Lars Eidinger spielt den Dramaturgen Bertolt Brecht. Mit Tobias Moretti, Hannah Herzsprung, Claudia Michelsen und Joachim Król zu sehen. 22.20, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Der Bär in mir Im Grizzlyland, der vielleicht letzten Wildnis Nordamerikas, wo es keine Straßen, nur Bärenpfade gibt, machen sich Filmemacher Roman Droux und Bärenforscher David Bittner auf die Suche nach Bärenmännchen Balu und der jungen Bärin Luna, zu denen Bittner eine Beziehung aufgebaut hat. Bis 22.00, Servus TV

22.20 PIONIERIN

Alice Guy, die vergessene Filmpionierin (F 2021, Valérie Urréa, Nathalie Masduraud) Die Französin, 1873 in Saint-Mandé geboren und 1968 in den Vereinigten Staaten gestorben, war die erste Regisseurin und Produzentin in der Filmgeschichte. In rund 1000 Filmen lotete Alice Guy ab 1896 die Möglichkeiten dieser im Französischen als "siebente Kunst" bezeichneten neuen Gattung aus. Mit kreativen und in die Zukunft weisenden Produktionen war Alice Guy eine Wegbereiterin des Kinos, jedenfalls frei, modern und kühn. 23.15, Arte

22.45 DRAMA

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri(USA 2017, Martin McDonaghs) Frances McDormand spielt eine 50-jährige Frau, deren Tochter brutal vergewaltigt und ermordet wurde. Die polizeilichen Untersuchungen gehen zu schleppend voran, also greift sie in Trauer und Zorn zur entschlossenen Selbsthilfe greift. Die Reaktionen der Sheriffs (Woody Harrelson, Sam Rockwell) tragen nicht zur Beruhigung der Situation bei. McDormand in einer Traumrolle. Ein mehr als verdienter Oscar. Bis 0.35, ARD