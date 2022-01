(T)Raumschiff Surprise – Periode 1, Re: Jagd am Polarkreis, Versteckt im hohen Gras, Feuchtgebiete, Universum History – dazu die Radiotipps: Thomas Bernhards "Meine Preise"

Manchmal ist es wichtig zu gehen, um zurückkehren zu können. Isabelle Huppert und Jean-Pierre Darroussin in "Sehnsucht nach Paris", 0.30 Uhr, Arte. Foto: ORF / Interspot Film / Daniel Shaked

15.35 GALAKTISCH

(T)Raumschiff Surprise – Periode 1 (D 2004, Michael Herbig) Das exzentrische Team rund um Käpt’n Kork, Mr. Spuck und Schrotty muss eine galaktische Mission erfüllen. Eine irrwitzige Sci-Fi-Parodie auf die Klassiker Star Wars und Star Trek. Bis 16.55, ORF 1

19.40 REPORTAGE

Re: Jagd am Polarkreis – Die Samen gegen den schwedischen Staat In Schweden hat der Oberste Gerichtshof in einem Urteil dem indigenen Volk der Samen die alleinige Vergabe der Jagdrechte für Kleinwild und Fisch zugesprochen. Für die Samen ein historisch bedeutender Moment, für die schwedischen Jäger ein Ärgernis. Bis 20.15, Arte

20.15 G’SUNGEN UND G’SPÜLT

André Heller: Mein Hauskonzert André Heller lässt die Tradition der Hauskonzerte wiederaufleben und feiert nach 40-jähriger Konzertpause ein exquisites Comeback. Klar, dass da nicht irgendwer kommt: André Heller, Ernst Molden, Voodoo Jürgens, Nino aus Wien, Maria Stippich, Ursula Strauss, Robert Rotifer, Neue Wiener Concert Schrammeln: Johannes Fleischmann, Peter Havlicek, Helmut Stippich, Nikolai Tunkowitsch, Klavier: Florian Sitzmann; Gitarre: Robert Rotifer; Ernst Molden; Kontrabass: Marlene Lacherstorfer; Percussion: Peter Rosmanith; Oud: Marwan Abado. Bis 22.10, ORF 3

21.50 MINISERIE

Versteckt im hohen Gras (1–3/3) Als die alleinerziehende Mutter des zehnjährigen Jules verunglückt und im Koma liegt, wird der Junge von Lucille, einer Freundin seiner Tante, und ihrem Mann Glenn aufgenommen. Schon bald merkt Jules, dass sich hinter der Fassade des idyllischen Dorfes dunkle Geheimnisse verbergen. Sehenswerte Serie von Regisseur Jérôme Bonnell über die Abgründe und Täuschung. Bis 0.30, Arte

22.00 ROMANVERFILMUNG

Feuchtgebiete (D 2013, David F. Wnendt) Als Scheidungskind hat sich Helen früh daran gewöhnt, auf eigenen Füßen zu stehen, über das Leben macht sie sich ihre ganz eigenen Gedanken. Hygiene findet sie nur spannend, wenn sie gegen die gängigen Regeln von Sauberkeit und Scham verstoßen kann. Verfilmung des Bestsellers von Charlotte Roche mit Carla Juri. Bis 23.45, 3sat

22.35 GESCHICHTE

Universum History: Der Aufstieg der Habsburger – Schlacht am Marchfeld Im August 1278 standen einander auf dem Marchfeld der römisch-deutsche König Rudolf I. aus dem Hause Habsburg und Ottokar II. aus der böhmischen Přemysliden-Dynastie gegenüber. Der Sieg Rudolfs über Ottokar legte den Grundstein für den Aufstieg des Habsburgerreichs. Bis 23.25, ORF 2

0.30 FREIHEIT

Sehnsucht nach Paris (La ritournelle, F 2013, Marc Fitoussi) Brigitte lebt auf einem Bauernhof in der Normandie. Ihr wird es dort zu eng, und sie besucht den jungen Stan in Paris. Aber auch sie treibt es wieder aufs Land zurück. Denn: Manchmal ist es wichtig zu gehen, um zurückkehren zu können. Emanzipation mit Isabelle Huppert. Bis 2.05, Arte

(Astrid Ebenführer, 6.1.2022)