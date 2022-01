Ist in einer weiteren Folge der Ö1-Hörbilder-Reihe "Am Wendepunkt" am 8. Jänner zu hören: die ehemalige Skirennläuferin Nicola Werdenigg. Foto: STANDARD/Matthias Cremer

Jahreswechsel sind dazu gemacht, Planänderungen im persönlichen Leben vorzunehmen. Das Ade zur Zigarette und zu überflüssigen Kilos steht von jeher hoch im Kurs, klimafreundlicher und weniger verschwenderisch zu leben kommt 2022 hinzu. Es gibt aber auch Wendepunkte, die nicht geplant und nicht beabsichtigt sind und das Leben manchmal auf ganz neue Beine stellen. Dazu startet am Dreikönigstag (10 Uhr) eine elf teilige Hörbilder-Reihe und Podcastserie auf Ö1.

Wendepunkte gab es für Ivana Cibulova schon in frühen Jahren einige. Die idyllische Kindheit in einem slowakischen Dorf (frische Hühnereier auslöffeln!) bekam einen herben Schlag, als Ivana in der Schule brutal gemobbt wurde, weil sie der Volksgruppe der Roma angehörte. Diese Erfahrung veranlasste sie dazu, ihre Identität später zu verheimlichen, als sie als Diplomkrankenpflegerin in Österreich zu arbeiten begann. Und dann kam 2014 die ORF-Talenteshow Die große Chance, bei der es die Hobbysängerin mit famoser Stimme ins Finale schaffte, worauf sie mit Hasspostings verfolgt wurde. Sie beschloss die Flucht nach vorn und entschied selbstbewusst, im Finale ein traditionelles Romalied zu singen. Ein Befreiungsschlag, der – trotz des "nur" dritten Platzes – ein Sieg war.

Teil zwei erzählt die Geschichte von Margit Fischer, die gemeinsam mit ihrer Patchworkfamilie, zu der auch ihr behinderter Sohn Arthur gehörte, ein Gehöft in Niederösterreich zur sozialpädagogischen Arbeitsstätte aufgebaut und viele Schicksalsschläge zu bewältigen hat. Lehren aus ihren Verlusten kann sie keine ziehen, macht aber weiter. (Margarete Affenzeller, 5.1.2022)