Bleibt abzuwarten, was die Zukunft für die "Saints" und deren Trainer Ralph Hasenhüttl bringt. Foto: imago/Sportimage/Jacques Feeney

Southampton – Der serbische TV-Mogul Dragan Solak hat die Kontrolle beim englischen Fußball-Erstligisten FC Southampton übernommen. Wie der Verein des steirischen Trainers Ralph Hasenhüttl am Dienstag mitteilte, hat die von Solak geführte Investmentfirma Sport Republic 80 Prozent der Anteile erstanden. Diese gehörten seit 2017 dem chinesischen Unternehmer Gao Jisheng. Laut englischen Medien ging der Deal für umgerechnet rund 120 Millionen Euro über die Bühne.

Solak machte sein Vermögen als Gründer der United Group, einem auf dem Balkan und in Südosteuropa tätigen Pay-TV-, Breitband- und Mobilfunkunternehmen. Er ist Hauptinvestor des in London ansässigen Unternehmens Sport Republic, das von Rasmus Ankersen – der vor kurzem als Co-Direktor beim FC Brentford zurückgetreten ist – und Henrik Kraft gegründet wurde. "Meine Partner und ich haben Erfahrung mit langfristigen Investitionen in der Sport- und Unterhaltungsbranche, und Sport Republic wurde gegründet, um dieses Know-how zu bündeln und dem Markt etwas Einzigartiges zu bieten", sagte Solak: "Southampton besitzt so viele Qualitäten, die wir in einer großen Sportorganisation gesucht haben."

Southampton, derzeit 14. in der Premier-League-Tabelle, war schon länger auf der Suche nach einem neuen Inhaber, der die Anteile von Gao übernimmt. "Wir haben den richtigen Partner gesucht, um den Klub voranzubringen", wurde Vorstandschef Martin Semmens auf der Klubwebsite zitiert. "Heute haben wir die perfekte Lösung für unseren Verein gefunden." (sid, APA, red, 4.1.2022)