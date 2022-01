[Corona-Livebericht] Epidemiologe Gartlehner will Impfpflicht nach Omikron-Welle "neu bewerten"

[Erfahrungsberichte] Wie es sich anfühlt, wenn man sich mit der Omikron-Variante angesteckt hat

[Pandemie] Containment, Abflachung, Durchlaufen: Drei Strategien gegen Omikron

[Atomwaffen] Nordkorea unternahm laut Japan und Südkorea erneut Raketentest

[Interview] "Sebastian Kurz lässt niemand kalt": Peter Klien vermisst Altkanzler – als Satiriker

[Klimawandel] Das schwindende Gedächtnis der Gletscher

[Wissenschaft] Sonnenschild des Weltraumteleskops James Webb voll entfaltet

[International] Kasachische Regierung tritt nach gewaltsamen Protesten zurück

[Vorarlberg] Türkise Interventionen aus dem Ländle bei Steuerprüfung im Fokus

[Corona] Rund 80 Prozent der Corona-Intensivpatienten nicht vollständig geimpft

["Zeit"-Bericht] Schwere Vorwürfe gegen Ex-Papst Benedikt XVI. und deutschen Kardinal Marx

["Jahr-2022-Bug"] Tausende Kärntner Haushalte wegen Softwarefehlers zum Jahreswechsel ohne Warmwasser

[Wetter] Eine Kaltfront von Nordwesten her und eine Tiefdruckentwicklung über Oberitalien bringen verbreitet dichte Wolken und Regen, der mehr und mehr in Schneefall übergeht. Am meisten regnet und schneit es im Westen und Südwesten. Die Schneefallgrenze liegt anfangs bei 1000 bis 1500m und sinkt im Tagesverlauf von Nordwesten her in Lagen um 400m. Der Wind weht zunehmend mäßig bis lebhaft aus West, nur im Süden bleibt es windschwach. Frühtemperaturen minus 1 bis plus 7 Grad, tagsüber gehen die Temperaturen in den meisten Regionen dann aber zurück.

[Zum Tag] 1933: Der Bau der Golden Gate Bridge über die Bucht von San Francisco beginnt unter Ingenieur Joseph B. Strauss. Der Bau der Hängebrücke, die San Francisco über das Golden Gate mit dem Marin County verbindet, dauert über vier Jahre.