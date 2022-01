Ein Erscheinungsdatum blieb Sony schuldig, dafür wurde mehr über technische Details gesprochen. Foto: Sony

Im Rahmen der CES präsentierte Sony nicht etwa die Hardware zum kommenden Virtual-Reality-Headset für die Playstation, aber immerhin wurde das bereits im Vorjahr angekündigte Headset mit einem offiziellen Namen ausgestattet: Playstation VR2. In der Präsentation von Sony Interactive Entertainment Präsident Jim Ryan wurden zudem einige technische Details verraten.

4K und 120 Hz

PS VR2 wird ausschließlich mit der Playstation 5 funktionieren. Über die Controller verriet Sony bereits im Vorjahr einige Details. Erstmals produziert Sony echte Steuergeräte für VR, die unter anderem mit adaptiven Triggern ausgestattet werden sollen. Heißen werden sie Sense Controllers, wie Ryan auf der CES bekannt gab.

PS VR2 wird mit OLED-Displays ausgestattet, die mit einer Bildschirmauflösung von 2000×2040 pro Auge und einer Bildwiederholraten von 90/120 Hz aufwarten werden. Das Blickfeld wird 110 Grad bieten, zudem wird Eye Tracking, haptisches Feedback und Foveated Rendering unterstützt. Verbunden soll das VR-Headset mit der Konsole mittels nur einem USB-C-Kabel. Ganz kabellos wird es demnach noch nicht möglich sein, in VR-Welten einzutauchen. Dennoch ein Fortschritt zu dem Kabelsalat des aktuellen VR-Headsets von Sony.

PlayStation

Da weder Hardware noch eine Live-Demo gezeigt wurden, sprang First-Party-Entwickler Guerrilla Games mit einem kleinen Teaser ein. Mit Horizon Call of the Mountain durfte man zumindest kurz an einer Vision teilhaben, wie sich Sony VR-Spiele künftig vorstellt. Wann man ein Erscheinungsdatum oder den Preis bekanntgeben will, verriet Ryan nicht. Wahrscheinlich scheint ein Informationsupdate im Rahmen der Gaming-Messe E3 im Juni. (aam, 5.1.2022)