Ja, es ist ein sehr fiktives Gedankenspiel. Die Welt wird sich nämlich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit morgen immer noch drehen – und die Menschheit wird weiterhin existieren wie bisher. Nimmt man aber den Netflix-Film "Don't Look Up" oder ähnliche Produktionen her und legt die Geschichte um, kann man sich schon überlegen, wie man mit der Nachricht, dass demnächst ein Komet die Erde treffen wird, umgehen würde. Neben den unzähligen Parodien auf die Gesellschaft, auf Medien, den sozialen Umgang und die Politik wird in "Don't Look Up" am Ende doch noch ernst genommen, was alle vereint: nämlich dass man sich überlegen muss, wie man die letzten Stunden gestalten will.

Setzt man sich im Kreise der Familie oder der Freundinnen und Freunde zusammen und genießt ein gutes Essen in ihrer Gesellschaft, besucht man noch ein letztes Konzert, feiert Orgien oder ausgelassene Partys, betrinkt sich hemmungslos, fährt oder fliegt an einen Ort, den man besonders liebt, oder möchte am liebsten allein sein und das Leben Revue passieren lassen?

Was würden Sie im Falle einer nahenden Apokalypse tun?

Wie wäre Ihre erste Reaktion auf eine solche Nachricht? Und wie der Umgang damit? Haben Sie den Film "Don't Look Up" gesehen? Wenn ja, wie finden Sie ihn? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 10.1.2022)