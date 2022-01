Foto: VMRadio

Wien – VM1, ein neues Volksmusik-Radio für Wien, startet am Donnerstag via Digitalradio DAB+ und als Livestream. Die Zulassung für Ukw-Radio der Medienbehörde KommAustria vom Mai 2020 liegt nach Beschwerden dagegen noch beim Bundesverwaltungsgericht – eine Entscheidung darüber kann nach bisherigen Erfahrungen noch dauern.

VM1 kündigt zum DAB+-Start an, der Sender wolle in nächster Zeit auch über Ukw empfangbar sein – die Medienbehörde lizenzierte ihn für die Frequenz 104,6 MHz. VM1-Macher Hansjörg Kirchmair fand diese freie Frequenz in Wien, gesendet von einem Schlot des Kraftwerks Simmering. Kirchmair betreibt mit Dietmar Heiseler die Senderbetriebs- und BereitstellungsgmbH (Sesta), Österreichs zweitgrößten Senderbetreiber nach der marktbeherrschenden ORF- und Raiffeisen-Tochter ORS.

VM1 plant eine Mischung aus Volksmusik, Schlager, traditionellem Wienerlied und Country. Auf Streamingplattformen sowie der eigenen Website www.vm1.at sei ein VM1-Programm schon österreichweit zu hören. Der landesweite Ausbau des Senders sei in Planung, in naher Zukunft sollen demnach "weitere UKW- sowie DAB+ Verbreitungen folgen".

Gegen die Ukw-Lizenzvergabe haben sich die Mitbewerber LoungeFM und Rockantenne beschwert. (red, 5.1.2022)