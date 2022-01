Weniger als ein Kilogramm schwer, projiziert das Gerät mit einer Helligkeit von 550 Lumen und einer 1080-p-Auflösung. Wer will, kann es auch via Bixby oder Alexa mit Sprache steuern

"The Freestyle" heißt der neue Minibeamer von Samsung. Foto: Samsung

Jahr für Jahr bringt die Elektronikmesse CES nicht nur einen Schwall an neuen Fernsehern und Laptops, es gibt auch immer spannende neue Gadgets zu sehen. Manche davon entkommen zwar nie dem Prototypstatus, das ist bei einer Neuvorstellung von Samsung nun aber definitiv anders.



Miniatur

Unter dem Namen The Freestyle hat der südkoreanische Hardwarehersteller einen "smarten" Minibeamer vorgestellt. Auf den ersten Blick sieht das nur 830 Gramm schwere Gerät zunächst wie eine etwas groß geratene Überwachungskamera aus, der Aufgabenbereich ist aber eben der genau umgekehrte. "The Freestyle" soll 1080-p-Videos mit einer Diagonale von 30 bis 100 Zoll auf beliebige Flächen projizieren können.

Samsung

Damit das auch etwas hergibt, integriert Samsung eine Perspektivenkorrektur, das Bild passt sich also automatisch an den jeweiligen Projektionswinkel und die Zieloberfläche an. Die Ausrichtung des Beamers kann dabei leicht angepasst werden, er ist auf einem Standfuß angebracht und kann so einfach gekippt oder als Ganzes gedreht werden.

Beschränkungen

Bildwunder sollte man sich davon natürlich nicht erwarten. Die maximale Helligkeit gibt der Hersteller nämlich mit 550 Lumen an. Es sollte im Umfeld also besser recht dunkel sein, um auch etwas erkennen zu können. Wird das Gerät gerade nicht aktiv genutzt, kann es in einer Art Screensaver-Modus zur Darstellung von Lichteffekten genutzt werden.

Bixby!

Was ist nun der "smarte" Teil, der in der Ankündigung vorkommt? "The Freestyle" kann tatsächlich via Sprache gesteuert werden, Samsung stellt dafür das eigene Bixby oder Amazons Alexa. Passend dazu sind Lautsprecher integriert, die 360-Grad-Tonausgabe versprechen. Darüber lässt sich dann auch Musik abspielen, die automatisch – auf Wunsch – mit visuellen Effekten kombiniert werden kann.

Softwareseitig läuft das Gerät mit Samsungs eigenem Betriebssystem Tizen. Das bedeutet auch, dass hier viele bekannte Streamingdienste direkt auf dem Beamer laufen können. Die Palette reicht von Netflix über Disney+ und Youtube bis zur ORF-TVthek oder Simpli-TV. Zudem sollen sich Inhalte von einem iPhone oder Android-Smartphone direkt an den Beamer schicken lassen – etwa um dann Tiktok-Videos im Großformat zu betrachten.

In seiner Bewerbung betont Samsung vor allem den Lifestyle- und Fun-Faktor des neuen Beamers. Samsung US

Optionen

Die Stromversorgung kann wahlweise mittels Kabel wie auch über eine USB-PD-Powerbank ab 50 Watt erfolgen. Zusätzlich soll es aber auch einen Adapter geben, mit dem sich eine E26-Lampenfassung zur Stromversorgung nutzen lässt – etwa um von der Schreibtischlampe aus ein Bild auf den Tisch zu projizieren. Ob dieser auch in Europa erhältlich sein wird, ist derzeit aber noch unklar.

Verfügbarkeit

"The Freestyle" soll bereits ab dem 20. Jänner in Österreich vorbestellbar sein. Der Preis liegt bei 999 Euro. (apo, 5.1.2022)