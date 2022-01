Fünf Jahre ist es her, dass nach einem mehr als nervenaufreibenden Wahlkampf Alexander Van der Bellen am 26. Jänner 2017 als neunter Bundespräsident der Zweiten Republik angelobt wurde. Auch das Wort des Jahres war damals passenderweise "Bundespräsidentenstichwahlwiederholungsverschiebung". Doch wer hätte ansatzweise vorhersagen können, welche Zeiten auf den Bundespräsidenten zukommen würden?

Turbulente Jahre

Dass in einer Amtszeit nicht nur eine Pandemie die Welt im Griff hat, sondern auch die Klimakrise mehr als aktuell ist und obendrein eine innenpolitische Krise die andere jagt – das hätte vor fünf Jahren vermutlich kaum jemand erwartet. Ob der Amtsinhaber bei der kommenden Wahl erneut antreten wird, ist noch nicht bekannt. Allerdings wird seit längerem gemunkelt, dass Van der Bellen für eine zweite Amtsperiode bereit sei.

Was spricht für, was gegen eine erneute Kandidatur?

Was schätzen Sie an Alexander Van der Bellen? Welche Momente seiner Amtszeit sind Ihnen in Erinnerung geblieben? Welche anderen Kandidatinnen und Kandidaten wünschen Sie sich bei der Wahl? Diskutieren Sie im Forum! (mawa, 11.1.2022)