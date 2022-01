Der Gesundheitsminister erteilt via Twitter Ratschläge zum Umgang mit Omikron

Gesundheitsminister Mückstein empfiehlt Masken im Freien. Foto: APA/HANS PUNZ

Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein gab am Vortag des nächsten Corona-Gipfels über Twitter Empfehlungen hinsichtlich der "ansteckenderen" Omikron-Virusvariante ab. In einer Serie von Tweets, einem "Thread", sprach sich Mückstein für das Tragen einer FFP2-Maske auch im Freien aus, wenn der 2m-Abstand nicht eingehalten werden könne.

"Eine gutsitzende FFP2 ist nach wie vor ein wesentlicher Schutz", schrieb der Gesundheitsminister. Darüber hinaus solle man sich mit Zweit- und Drittimpfungen vor schweren Verläufen schützen und falls möglich im Home Office zu arbeiten.

Zusammen dafür arbeiten Österreich am Laufen zu halten

Die aktuellen Daten zeigten, dass die Coronavirusmutation Omikron ansteckender als Delta sei. Der oft bemühte "mildere" Verlauf sei aber "KEINE Entwarnung" und dürfe auch nicht so verstanden werden. Sehr viele Menschen könnten nämlich gleichzeitig krank werden und ausfallen, was die kritische Infrastruktur gefährde. Daher müsse man Omikron "abbremsen" und "das Land am Laufen halten". (red, 5.1.2022)