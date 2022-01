Wien – Noch in der ersten Woche im Amt könnte der neue ORF-Chef Roland Weißmann einen Schlüsseljob in Österreichs größtem Medienkonzern nachbesetzen, mit einem zweiten womöglich einen noch recht frischen Konflikt begraben und mit einem dritten Aufgaben in der ORF-Regionalliga klären. Bestätigungen für die STANDARD-Infos stehen noch aus.

Schlüsseljob Personalchef

Der Schlüsseljob ist jener des Personalchefs: An die 600 ORF-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von rund 3000, im Gesamtkonzern 4000, werden nach früheren ORF-Angaben in den nächsten fünf Jahren in Pension gehen, auch in den Redaktionen.

Wer nachrückt und wieviele, in welchen Positionen, nach welchen Anforderungen mit welchen Aufgaben in einem großen, auch technologischen Wandel der Medien und der Medienbranche ist für das Unternehmen ORF und seine Zukunft eine zentrale Frage. Und sie wird insbesondere im öffentlich-rechtlichen, öffentlich kontrollierten ORF, von großem politischem Interesse begleitet.

Die Schlüsselfunktion im ORF soll, der STANDARD berichtete, der bisherige Administrationschef im ORF-Radio übernehmen, Werner Dujmovits, praktischerweise Jurist mit langjähriger ORF-Erfahrung.

Die bisherige Personalchefin Kathrin Zierhut übersiedelte als Co-Geschäftsführerin von Peter Schöber zu ORF 3, dessen bisherige Kollegin Eva Schindlauer ORF-Finanzdirektorin wurde.

Werner Dujmovits soll ORF-Personalchef werden. Foto: ORF / Pichlkostner

Magazinchefin Totzauer

Seit Dienstag ist Lisa Totzauer jedenfalls nicht mehr Channel-Managerin von ORF 1 – mit der Funktion betraute Weißmann gerade seine neue Programmdirektorin Stephanie Groiss-Horowitz zusätzlich und interimistisch.

Damit dürfte die schon länger absehbare Bestellung Totzauers zur TV-Magazinchefin nicht mehr lange auf sich warten lassen. Sie erhielt die meisten Stimmen unter den Magazinredakteurinnen und -redakteuren, war im Dreiervorschlag nach dem Managementhearing.

Totzauer bewarb sich 2021 – teils recht angriffig – gegen Weißmann um den Generalsjob. Weißmann machte das Rennen und dürfte die erfahrene Journalistin nun zur Magazinchefin machen.

Lisa Totzauer soll neue Magazinchefin werden. Foto: Irene Kernthaler-Moser

Bundesländer-Koordinatorin

Weißmann hat in seiner Bewerbung für den Generalsjob angekündigt, er werde verstärkt versuchen, die jüngere Bevölkerung in den Bundesländern zu gewinnen. Eine Menge Social-Media-Mitarbeiter haben die Landesstudios in den vergangenen Monaten schon (zum Erstaunen bis Ärger der Privaten Konkurrenz) ausgeschrieben und engagiert – auch wenn die passende ORF-Novelle noch auf sich warten lässt.

Nun soll Weißmann jedenfalls die Koordination der Landesstudios neu besetzen – wiederum aus Niederösterreich. Den Koordinationsjob hatte schon Robert Ziegler, bisher Chefredakteur und nun Landesdirektor des ORF Niederösterreich. Nun soll, so heißt es auf dem Küniglberg Eva Steinkellner-Klein die Koordination der Landesstudios übernehmen.

General-Rat

Den einen oder anderen ORF-Stiftungsräte beschäftigt unterdessen gerade, was der bisherige ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz künftig tut – für den ORF. Im obersten ORF-Gremium kursiert, Wrabetz habe oder bekomme einen Konsulentenvertrag – etwa für internationale ORF-Vertretungen. Der langjährige ORF-General pflegt langjährige Kontakte mit der europäischen Rundfunkunion EBU, Ende 2020 wurde er zum schon fünften Mal in das Executive Board der EBU gewählt. Im ORF hieß es dazu, es gebe keinen Vertrag darüber mit Wrabetz. (fid, 6.1.2022)