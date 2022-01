Katalanen mühten sich in dritter Runde zu Erfolg gegen Linares Deportivo. Arbeitssieg für Real Madrid

Ende gut, alles gut. Foto: EPA/Jose Manuel Pedrosa

Barcelona – Der FC Barcelona hat eine Pokal-Blamage beim Fußball-Drittligisten Linares Deportivo gerade noch abgewendet. In der dritten Runde der Copa del Rey nutzte der zur Pause eingewechselte Angreifer Ousmane Dembele am Mittwoch einen Patzer von Linares-Torwart Razak Brimah zum 1:1-Ausgleich (63.). Nur sechs Minuten später traf Ferran Jutgla zum 2:1-Siegtreffer der Katalanen.

Damit wurde es doch noch ein gelungenes Comeback für den 38 Jahre alten Dani Alves, der erstmals seit dem 22. Juni 2016 wieder in einem Pflichtspiel für den FC Barcelona aufgelaufen war. Hugo Diaz hatte Linares nach 19 Minuten per Kopf in Führung gebracht. Dem Team von Xavi Hernandez fiel daraufhin lange Zeit nicht viel ein.

Real Madrid mühte sich unterdessen zu einem 3:1-(1:0)-Erfolg beim Drittligisten CD Alcoyano. Treffer von Eder Militao (39.), Marco Asensio (76.) und ein Eigentor von Jose Juan (78.) bewerkstelligten den Arbeitssieg der Madrilenen, bei denen ÖFB-Innenverteidiger David Alaba bis zur 86. Minute auf dem Platz stand. (APA/dpa, 5.1.2022)