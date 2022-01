Romelu Lukaku war wieder mit von der Partie. Foto: imago/PRiME Media Images

London – Chelsea hat beste Chancen, das Finale im englischen Fußball-Ligapokal zu erreichen. Im Halbfinal-Hinspiel gewann das Team von Trainer Thomas Tuchel am Mittwoch gegen Tottenham Hotspur mit 2:0 (2:0). Den Grundstein zum Erfolg legte Kai Havertz mit einem Tor nach fünf Minuten. Ein kurioses Eigentor von Ben Davis (34.) besiegelte die Pleite der Spurs. Das Rückspiel findet in einer Woche statt.

Mit dabei war bei Chelsea auch wieder Romelu Lukaku. Der belgische Stürmerstar war nach einem TV-Interview, in dem er indirekt Tuchel kritisiert hatte, am Wochenende aus dem Kader geflogen. Beide Seiten hatten sich danach ausgesprochen und Lukaku spielte am Mittwochabend durch.

Das zweite Ligapokal-Halbfinale zwischen Liverpool und Arsenal wurde wegen zahlreicher Corona-Fälle bei den "Reds" verlegt. Das für Donnerstag geplante Match wird nun erst am 20. Jänner ausgetragen. Das eigentliche Rückspiel am 13. Jänner in Anfield wird damit zum Hinspiel. (APA/dpa, 5.1.2022)