In Wien galt bereits 2021 eine FFP2-Maskenpflicht im Freien. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Wien – Mit rund 9000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden hielt am Donnerstag, dem Dreikönigstag, die hohe Intensität der fünften Corona-Welle in Österreich an. Tags zuvor hatten die Ansteckungszahlen bereits einen rasanten Sprung gemacht: Von knapp 5500 neuen Fällen am Dienstag stiegen sie auf beinahe 10.000 am Mittwoch an. Das entsprach einer Zunahme um 78 Prozent innerhalb eines einzigen Tages. Schuld daran dürfte die besonders ansteckende Variante Omikron sein, die bereits seit vergangener Woche auch hierzulande Dominant ist.

Am Feiertag beriet daher die Bundesregierung mit den Landeshauptleuten sowie Expertinnen und Experten über das weitere Vorgehen. Die "gesamtstaatliche Covid-Krisenkoordination" (Gecko) traf sich bereits am Dienstag um den Termin vorzubereiten. In einer Punktuation konzentrierte sich das Gremium vor allem auf die Frage, wie trotz der stark steigenden Infektionszahlen die kritische Infrastruktur geschützt werden könne. Und lebensnotwendige Bereiche weiterhin am Laufen gehalten werden. Dieser Schutz sei "von essenzieller Bedeutung", heißt es in dem Papier: "Es muss vermieden werden, dass lebenswichtigen Bereichen, wie etwa der Gesundheits-, der Lebensmittel- oder auch der Energieversorgung, Personal durch hohe Infektions- und K1-Zahlen entzogen wird", erklärten die Expertinnen und Experten der Gecko. Das Corona-Prognosekonsortium geht von rund 15.000 Neuinfektionen pro Tag in der kommenden Woche aus.

Ab 11 Uhr tagte am Donnerstag der Video-Krisengipfel von Bund und Ländern. Für die Gecko waren die Generaldirektorin für öffentliche Gesundheit, Katharina Reich und Generalmajor Rudolf Striedinger im Kanzleramt angekündigt. Die Sitzung war bis 13 Uhr angesetzt, gegen 14 Uhr ist eine Pressekonferenz geplant.

Quarantäne sollen gelockert werden

Schon in den vergangenen Tagen hatte sich abgezeichnet, dass bei dem Treffen vor allem an den Quarantäneregeln geschraubt wird. Durch den prognostizierten Anstieg der Neuinfektionen befürchten Expertinnen und Experten den gleichzeitigen Ausfall eines beachtlichen Teils der Belegschaft. Der Bundesrettungskommandant des Roten Kreuzes und Mitglied der Gecko, Gerry Foitik, warnte bereits im Dezember, dass durch Omikron 30 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ausfallen könnten.

Eine Änderung der bei Omikron strengeren Quarantäneregeln – 14 Tage ohne Möglichkeit, sich freizutesten, auch für Geimpfte und Genesene sowie die Kategorisierung der Kontaktpersonen als Kategorie 1 auch bei Geimpften – wurden zu Beginn der Woche bereits von mehreren Landeshauptleuten sowie Kammervertreterinnen und -vertretern gefordert. So forderten die neun Landesärztekammer-Präsidenten am Mittwoch etwa, dass dreifach geimpfte Personen als Kontaktpersonen der Kategorie 2 (wie bei anderen Varianten) gelten sollten. Außerdem sollte die Quarantäne für Kontaktpersonen ohne Symptome nach fünf Tagen zu Ende gehen.

Im Raum steht etwa die Anpassung der Quarantäneregeln für Omikron-Fälle an jene Regeln, die für andere Varianten bereits gegolten haben. So werden derzeit auch Nicht-Omikron-Kontaktpersonen der Kategorie 1 zwar für zehn Tage in Heimquarantäne geschickt, können sich aber fünf Tage nach dem letzten Kontakt mit einer infizierten Person mittels PCR-Test freitesten. Laut Medienberichten sollen die Kontaktpersonen der Kategorie 2 sogar abgeschafft werden und alle, die mit Infizierten Kontakt hatten, nur noch für fünf Tage abgesondert werden.

Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) forderte diese Regelung im Dezember bereits in einem STANDARD-Gespräch: Er setzte sich für eine Verkürzung der Absonderung auf fünf Tage oder eine Woche sowie eine Lockerung der Quarantäneregeln ein.

Strenge Testregeln im Burgenland

Zuvor waren bereits die Landeshauptleute von Vorarlberg, Oberösterreich und Kärnten sowie der Wiener Gesundheitsstadtrat bei den Quarantäneregeln vorgeprescht. Am Mittwoch lies auch Burgenlands Landeschef Hans Peter Doskozil (SPÖ) wissen, dass bei dem Gipfel über mögliche Anpassungen der Quarantäne diskutiert werden müsse. Ab Montag gilt im Burgenland ein strenges Testregime in der kritischen Infrastruktur. Der Landeschef dürfte sich für diese wohl auch beim Video-Gipfel einsetzen. Schließlich betonte er vorab, dass er für bundesweit einheitliche Regeln eintrete.

Außerdem kritisierte Doskozil, dass die verpflichtenden täglichen Antigentests sowie zwei bis drei PCR-Tests, die er für die kritische Infrastruktur im Burgenland vorgesehen hat, nicht für die Schulen gelten werde, da dies ohne der Zustimmung des Bildungsministeriums nicht möglich sei.

FFP2-Maske könnte ausgeweitet werden

Bereits zu Beginn der Woche hieß es aus Regierungskreisen, man werde wohl kaum einen neuen Lockdown für alle verhängen. Ein Lockdown solle "mit gemeinsamer Kraftanstrengung vermieden werden". Am Donnerstag sprach sich auch Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) vor der Sitzung gegen einen neuerlichen Lockdown für alle aus.

Ungeimpfte befinden sich hingegen weiterhin in einem Lockdown – hier dürfte der Kontrolldruck weiter erhöht werden. Kontrollen des Grünen Passes im Handel kündigte etwa Salzburg bereits an.

Viel eher wird man bestehende Maßnahmen verschärfen – genannt wurde hier immer wieder die FFP2-Maskenpflicht. Am Mittwoch baute auch Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) einer solchen Verschärfung vor: Er empfahl auf Twitter, die Maske auch im Freien zu tragen: "Tragen Sie Maske auch im Freien, wenn sich der 2m-Abstand nicht ausgeht. Eine gutsitzende FFP2 ist nach wie vor ein wesentlicher Schutz", schrieb der Minister.

Eine Outdoor-Maskenpflicht gab es vergangenes Frühjahr bereits in Wien an hochfrequentierten Plätzen – wie beispielsweise dem Donaukanal.

Durchseuchung keine Option

Auch Gecko-Mitglied Foitik betonte am Mittwoch die Wichtigkeit der Ausdehnung der FFP2-Maskenpflicht – in Innenräumen und "in der Crowd". Auch die Kontaktreduktion auf ein Minimum und damit verbunden der Weg ins Homeoffice sei seiner Meinung nach wichtig.

Die Möglichkeit des "Durchlaufenlassens" des Virus – also einer Durchseuchung der Bevölkerung ist für Foitik hingegen keine Möglichkeit wie er auf Twitter schrieb. Diese bedeute "großen unkalkulierbaren Schaden", sowohl persönlich wie auch volkswirtschaftlich durch die Langzeitfolgen zu riskieren. "Wenn vieles so unsicher ist, agiert man am besten mit Vorsicht. Wenn es so dynamisch ist, dann mit Flexibilität. Wenn es so dramatisch ist, mit Leadership", erklärte der Bundesrettungskommandant.

Auch das Gesundheitsministerium hatte dieses Szenario, das zuletzt in einem Papier von Komplexitätsforschern beleuchtet wurde, bereits abgelehnt. In diesem Szenario würde es keine fixen Quarantäneregeln mehr geben; diese müssten dynamisch und antizyklisch an die Infektionszahlen angepasst werden. Das ist bereits in Italien der Fall, wo infiziertes Gesundheitspersonal ohne Symptome mit Maske arbeiten soll.

Nehammer hält an Impfpflicht fest

Als wichtiges Instrument gegen Omikron wird auch die Impfung inklusive Booster genannt. Laut dem Statement der Gecko stehe fest, "dass Omikron ein deutlich höheres Infektionsrisiko mit sich bringt, die Verläufe bei Geimpften aber deutlich milder sind". Die Auslastung der Intensivbetten steige "bei weitem nicht im gleichen Ausmaß wie die Infektionszahlen". Für geboosterte Menschen liege die Schutzwirkung gegen eine Hospitalisierung beinahe bei 90 Prozent. Von einem noch höheren Schutz sei laut Expertinnen und Experten von GECKO bei intensivpflichtigen Verläufen auszugehen. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) will daher auch an der Impfpflicht festhalten. "Die Impfpflicht wird kommen, alle Experten sind sich über die hohe Schutzwirkung auch gegen Omikron und Hospitalisierungen einig", wird der Kanzler in der "Krone" zitiert. (Oona Kroisleitner, 6.1.2021)