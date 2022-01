Foto: BMW

Von John Deeres selbstfahrendem Traktor bis zu Sonys eigenem Elektro-SUV hat die CES 2022 bereits einige interessante Neuerungen aus dem Automobilsegment hervorgebracht. Doch auch die deutschen Branchengrößen geizen zum Jahresanfang nicht mit spektakulären Ankündigungen – so etwa BMW, welche mit dem BMW iX Flow ein Auto vorgestellt haben, das auf Wunsch die Farbe wechselt.

Spezielle Folierung

Möglich ist dieser Farbwechsel dem Hersteller zufolge dank einer speziellen Karosserie-Folierung, die eine jeweils unterschiedliche Farbpigmente an die Oberfläche bringt, durch die das Auto die gewünschte Farbe annimmt.

Dafür sind in der Oberflächenbeschichtung mehrere Millionen Mikrokapseln eingebracht, deren Durchmesser jeweils der Stärke eines menschlichen Haares entspricht. In jeder dieser Mikrokapseln befinden sich negativ aufgeladene weiße und positiv aufgeladene schwarze Pigmente. Je nach gewählter Einstellung wird mittels Anregung durch ein elektrisches Feld dafür gesorgt, dass sich entweder die weißen oder die schwarzen Pigmente an der Oberfläche der Mikrokapseln sammeln und so dem Auto den gewünschten Farbton geben.

Diese Technologie wird als E-Ink bezeichnet – ein Begriff, den man sonst von E-Readern wie dem Amazon Kindle kennt. Die E-Ink-Technologie selbst zeichnet sich laut BMW durch eine hohe Energieeffizienz aus. "Anders als Displays oder Projektoren benötigt die elektrophoretische Technologie keinerlei Energie, um den jeweils gewählten Farbzustand konstant zu halten. Strom fließt lediglich in der jeweils kurzen Phase des Farbwechsels", heißt es in einer Mitteilung.

BMW

Dabei handelt es sich derzeit lediglich noch um einen Ausblick auf eine Zukunftstechnologie, mit der künftig das Exterieur an unterschiedliche Wünsche und Bedürfnisse angepasst werden soll. Der Präsentation von BMW zufolge soll es dann aber möglich sein, mit einem einfachen Knopfdruck die Farbe des Autos zu ändern.

"Damit geben wir dem Fahrer die Freiheit, verschiedene Facetten seiner Persönlichkeit oder auch die Freude an Vielfalt nach außen zu tragen und auf jeder Fahrt neu zu definieren", sagt Stella Clarke, Leiterin des Projekts BMW iX Flow featuring E Ink: "Das Fahrzeug wird dann, ähnlich wie Mode oder die Status-Anzeigen auf Social-Media-Kanälen, zu einem Botschafter unterschiedlicher Stimmungslagen und Situationen des täglichen Lebens."

Klimaanlagen und Carsharing

Bei BMW sieht man gleich mehrere mögliche Anwendungsszenarien. So könnte sich die Farbe des Autos erstens individuell je nach Stimmungslage ändern, zweitens aber zum Beispiel im Fall von Carsharing den Akku-Ladestand des E-Autos farblich anzeigen.

Der dritte Vorteil soll ein energietechnischer sein. Denn nachdem weiße Farbe Sonnenlicht besser reflektiert als schwarze, könnte so an heißen Sommertagen der Energieverbrauch der Klimaanlage nach Bedarf reduziert werden. Das Gleiche soll mit umgekehrten Vorzeichen für die Heizung im Winter gelten. In einem rein elektrisch angetriebenen Automobil kann der witterungsabhängige Farbwechsel somit auch zur Steigerung der Reichweite beitragen, heißt es seitens BMW. (red, 6.1.2021)