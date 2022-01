Der US-Präsident will in seiner Ansprache ein Jahr nach der Stürmung des Kapitols auf ungewohnt harsche Worte setzen. Die amerikanische Demokratie sei in Gefahr

In Washington DC sind ebenso wie in den ganzen USA heute Mahnwachen geplant. Foto: Imago / Zuma

Washington – US-Präsident Joe Biden warnt in ungewöhnlich deutlichen Worten vor dem Zusammenbruch der Demokratie in den USA. Laut einem Donnerstagvormittag bekanntgewordenen Vorabentwurf will der US-Staatschef in seine Rede zum Jahrestag des Sturms radikaler Trump-Anhänger auf das US-Kapitol vor einem Scheidepunkt für das amerikanische Regierungssystem sprechen. Das Land müsse sich entscheiden, was für eine Art Nation es in Zukunft sein wolle, will Biden laut übereinstimmenden US-Medienberichten in der Ansprache ab 15 Uhr MEZ sagen.

Laut einer vorab verteilten Passage will Biden unter anderem einen deutlichen Kontrast zwischen den beiden Möglichkeiten skizzieren. "Wollen wir ein Staat sein, der politische Gewalt als normal akzeptiert? Wollen wir ein Land sein, in dem wir parteiischen Beamten erlauben, den Willen der Bevölkerung zu verdrehen? Werden wir eine Nation sein, in der wir unsere Leben nicht nach dem Licht der Wahrheit sondern den Schatten der Lügen ausrichten?" Wie es im Vorhinein hießt, werde er außerdem deutlich machen, dass er die Schuld für den Kongresssturm bei seinem Vorgänger Donald Trump sehe. Biden wird auch auf die zahlreichen Änderungen der US-Wahlgesetze zu sprechen kommen, die republikanisch geführte Parlamente in den US-Bundesstaaten in den vergangenen Monaten beschlossen haben und die nicht nur die Republikaner strukturell bevorzugen, sondern auch traditionell demokratischen Wählergruppen die Stimmabgabe erschweren sollen.

Heute vor einem Jahr stürmte ein wütender Mob von Trump-Anhängerinnen und -Anhängern das Kapitol in Washington. Bis heute wird die Verantwortung des ehemaligen US-Präsidenten untersucht. DER STANDARD

Auch Mahnwachen von Trumpisten

Neben der Rede Bidens ist auch eine Anspreche seiner Vizepräsidentin Kamala Harris geplant. Außerdem sollen weitere Mahnwachen und Gedenkveranstaltungen an die Vorgänge vor einem Jahr erinnern. Im Laufe des Tages folgen weitere Veranstaltungen in der Hauptstadt und im ganzen Land. Trump selbst hat eine ebenfalls für Donnerstag angekündigte Rede und Pressekonferenz kurzfristig abgesagt. Einige seiner Anhänger wollen aber ebenfalls Mahnwachen abhalten.

Die Erstürmung des Parlamentssitzes am 6. Januar 2021 hatte weltweit für Entsetzen gesorgt. Tausende Trump-Anhänger, darunter bekannte und alteingesessene Rechtsextreme ebenso wie radikalisierte Bürgerinnen und Bürger, versuchten damals nach einer Rede ihres Idols, den Kongress daran zu hindern, Bidens Sieg bei der Präsidentschaftswahl offiziell anzuerkennen. Aus Überzeugung, dass Trump um den Wahlsieg betrogen wurde, bahnten sie sich gewaltsam Wege in das Gebäude, richteten Zerstörungen und Verwüstungen an und sorgten dafür, dass Kongressmitglieder vorübergehend in Sicherheit gebracht werden mussten. Vier Randalierer starben, ebenso wie ein Polizist wenig später. Dutzende Sicherheitskräfte wurden verletzt. Vier weitere Polizisten begingen seither Suizid.

Lange Nachforschungen

Heiß diskutiert wird seither auch die Reaktion auf das Vorgehen. Klar scheint, dass Trump seine Anhänger zuvor mit einer harten Rede angefeuert hatte, und ihnen auch auftrug, zum Kapitol zu gehen. Später blieben Anfragen zum Einsatz der Nationalgarde gegen die Randalierer lange unbeantwortet. Zugleich wird durch Nachforschungen eines zum Thema eingerichteten Kongress-Komitees immer deutlicher, dass die USA damals viel knapper als bisher bekannt an einem erfolgreichen Putsch Trumps und seiner Anhängerinnen und Anhänger vorbeigeschrammt sind.

Die Vorgänge unterstrichen, welch tiefe Risse durch die US-Gesellschaft gehen. Bidens Sieg wurde letztlich zwar bestätigt und zwei Wochen später übernahm er das Präsidentenamt. Doch seinem erklärten Ziel, die Amerikaner wieder zu einen, ist er nach Ansicht zahlreicher Beobachter seitdem noch nicht viel nähergekommen. In Umfragen ist er seit seinem Wahlsieg deutlich abgerutscht, bei den Midterm-Wahlen im November dieses Jahres gelten die Republikaner als deutliche Favoriten. Trump möchte bei den nächsten Präsidentschaftswahlen im November 2024 wieder gegen Biden antreten. (mesc, red, 6.1.2021)