Die Corona-Krisenkommission Gecko, die am Dreikönigstag neuerlich zusammengekommen ist, wird von etwa der Hälfte der Bevölkerung als Chance gesehen – kaum aber von FPÖ-Parteigängern

Proteste gegen die Gecko-Sitzung am Dreikönigstag: Leben in einer anderen Welt Foto: APA/Punz

Linz – Was hält eigentlich die Bevölkerung von der "Gesamtstaatlichen Covid-Krisenkoodination", kurz Gecko, die die Regierung Nehammer kurz vor Weihnachten eingerichtet hat. Der STANDARD ließ das in der Vorwoche in einer repräsentativen Umfrage des Market-Instituts unter 800 Wahlberechtigten erheben.

Dazu wurde folgende Frage vorgelegt: "Die Bundesregierung hat eine neue Expertenkommission eingeführt, die sogenannte Gecko mit einem Bundesheeroffizier und einer Gesundheitsbeamtin an der Spitze. Dazu gibt es nun zwei Meinungen: Die einen meinen, dass damit in Zukunft die Diskussion rund um Corona-Maßnahmen sachlicher und weniger politisch geführt werden. Die anderen meinen, dass damit die Politik die Verantwortung abschiebt und sich hinter Experten versteckt. Welcher dieser beiden Meinungen stimmen Sie eher zu?"

Darauf sagten 48 Prozent, dass sie eine Versachlichung der Corona-Diskussion erwarten. Etwas mehr als ein Drittel der Befragten (35 Prozent) erklärten, dass die Politik mit der neuen Kommission Verantwortung abgebe und sich hinter Experten verstecke. Die restlichen 17 Prozent trauten sich kein Urteil zu.

Auffallend ist, dass die Meinungen in einzelnen Bevölkerungsgruppen höchst unterschiedlich sind. Besonderes Vertrauen in die sachliche Arbeit der Gecko zeigen vor allem die Wählerinnen und Wähler der Koalitionsparteien.

Eine "andere Welt" für FPÖ und MFG

Die Anhängerschaft von FPÖ und MFG steht sehr kritisch zu der Expertenkommission. Market-Institutsleiter David Pfarrhofer: "Auch wenn man bei den Antworten aus dem Kreis der MFG-Anhänger bedenken muss, dass es sich da um sehr wenige Personen handelt, was in einer hohen statistischen Schwankungsbreite resultiert, kann man doch festhalten: Die Leute, die zur MFG tendieren, ticken ganz ähnlich wie die erklärten FPÖ-Wähler. Miteinander leben die in einer anderen Welt."

Auch zeigt sich, dass jene Menschen, die nach eigener Angabe komplett. also inklusive Booster, gegen Corona geimpft sind, sowie Menschen mit generell optimistischer Einstellung deutlich positiver zur Gecko stehen als andere. (Conrad Seidl, 6.1.2022)