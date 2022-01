In dieser Galerie: 2 Bilder Es hat nicht sollen sein. Die Bemühungen waren letztlich vergebens. Foto: imago/Pixsell/Slavko Midzor Sebastian Foss-Solevaag fand mit Startnummer eins noch halbwegs akzeptable Bedingungen vor. Foto: AP/Gabriele Facciotti

Zagreb – Über den Männer-Slalom in Zagreb 2022 wird wohl noch länger diskutiert werden. Nach dem Chaos am Mittwoch geriet das auf Donnerstag verschobene Rennen zur Farce und wurde letztlich nach 19 Läufern abgebrochen.

Die Piste auf dem Sljeme präsentierte sich nach den Schneefällen der vergangenen Nacht auch am Dreikönigstag in einem üblen Zustand. Immer wieder musste minutenlang unterbrochen werden, um ausgebrochene Torstangen zu verankern und um an der rasch nachlassenden und löchrigen Piste zu arbeiten. Mit höheren Startnummern war an Spitzenzeiten nicht mehr zu denken. Die Verhältnisse waren nicht fair, etliche Athleten schüttelten daher auch nach dem Abschwingen den Kopf. Die Organisatoren kämpften letztlich vergebens um das Rennen. Nach einer Hängepartie von 1:10 Stunden war das Unausweichliche offiziell.

Norwegische Führung

Zum Zeitpunkt des Abbruchs lag Weltmeister Sebastian Foss-Solevaag voran. Der Norweger führte in 55,26 Sekunden 0,49 vor dem Schweizer Ramon Zenhäusern und 0,58 vor dem Franzosen Clement Noel. Foss-Solevaag lag auf Kurs Richtung drittem Weltcupsieg, zuletzt hatte er auch den Slalom in Madonna di Campiglio gewonnen. Beim ersten Saisonslalom in Val d'Isère hatte sich Noel durchgesetzt.

Als bester Österreicher lag Marco Schwarz (+1,74) auf Rang sechs. Michael Matt (2,34) und Fabio Gstrein (2,82) waren mit den Startnummern 13 bzw 18 chancenlos. Manuel Feller (Startnummer 6) schied auf dem Weg zu einer neuen Bestzeit bereits zum dritten Mal in Folge aus. Letztlich blieb sein Scheitern aber ohne Konsequenzen und kann als Trainingsfahrt betrachtet werden.

Wasser und Salz

Die Piste war diese Woche schon mehrmals mit Salz und Wasser behandelt worden, unter anderem für das Frauen-Rennen am Dienstag. Sie war alles andere als kompakt. "Ich hoffe, dass sich keiner wehtut", sprach Schwarz nach seiner Fahrt die Verletzungsgefahr an. "Die Piste war brutal grieselig, da bin ich nicht richtig ins Ziehen gekommen. Das ist natürlich mühsam."

Seiner Meinung nach hätte ein Startversuch am Mittwoch eventuell sogar mehr Sinn gemacht. Den Zielhang bezeichnete der Titelverteidiger im Disziplinweltcup als "sehr grenzwertig". Dieser wurde unter anderen auch Feller zum Verhängnis. Der Tiroler rauschte nach seinem Einfädler ohne Kommentar ab.

Toter Schnee

Andere Athleten äußerten hingegen ihr Unverständnis für die beharrlichen Versuche, das grenzwertige Rennen durchzuziehen. Der Schweizer Luca Aerni klopfte sich mehrmals auf den Helm. Stellenweise sei das Gras zum Vorschein gekommen, schilderte Michael Matt. "Da fällt man in ein Loch von einem halben Meter hinein, das ist eigentlich gefährlich, das muss nicht sein." Das Salz der vergangenen Tage und Wochen hätte der Piste zugesetzt. "Der Schnee ist jetzt komplett tot."

Ähnlich sah es Gstrein, der den Abbruch schon nach seiner Fahrt mit Nummer 18 kommen sah. "Wenn nach jedem zweiten Läufer fünf Minuten Pause sein müssen, weil sie Tore aufstellen und Löcher zuflicken müssen, sind wir um neun mit dem ersten Durchgang noch nicht fertig", prophezeite der Tiroler.

Nächster Halt Adelboden

Der Weltcup-Tross wird noch am Donnerstagabend mit einem Charter nach Adelboden weiterreisen. Dort stehen am Wochenende ein Riesentorlauf und ein Slalom auf dem Programm. Torläufe folgen dann im Wochenrhythmus in Wengen (16. Jänner) und in Kitzbühel (23.), bevor am 25. auch noch der Klassiker in Schladming den Slalom-Monat Jänner beendet. (honz, APA, 6.1.2022)