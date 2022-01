"Aufschneider": Josef Hader als Prof. Dr. Fuhrmann, verschrobener Leiter der Pathologie eines kleinen Spitals, ORF 1 ab 22.00 Uhr. Foto: ORF / Superfilm/Ingo Pertramer

19.40 REPORTAGE

Re: Endlich Ruhe – Wie der Alltag leiser wird Lärm umgibt uns in fast allen Lebenssituationen – und macht auf Dauer krank. Die Reportage zeigt innovative Lösungen, die den Lärm reduzieren. Bis 20.15, Arte

20.15 KRIMI

Mord im Mittsommer – Fall 10: Gefährliche Verbindungen (Morden i Sandhamn, S 2020, Mattias Ohlsson) Eine neue Folge der Schweden-Krimi-Reihe mit neuem Hauptdarsteller: Nicolai Cleve Broch ersetzt Jakob Cedergren als neuer Kommissar Alexander Gullmar. Bis 21.45, Arte

21.45 MUSIKDOKU

Patti Smith: Poesie und Punk (F 2021, Sophie Peyrard, Anne Cutaia) Ein Porträt der Grande Dame der Rockmusik. Danach der Auftritt Live at Montreux 2005. Bis 22.40, Arte

22.00 KOMÖDIE

Aufschneider (A 2009, David Schalko) Schwarzhumorige Einblicke in Handwerk und Beziehungsleben eines Pathologen: Josef Hader glänzt als "Aufschneider". ORF 1 bringt beide Teile hintereinander. Bis 1.00, ORF 1

22.25 LITERATURVERFILMUNG

Lady Chatterley (F/GB/B 2006, Pascale Ferran) Pascale Ferran setzte den Roman von D. H. Lawrence so sensibel wie präzise in Szene und schuf so, frei von jeglichem Erotikkitsch, eine tatsächlich kongeniale Verfilmung der berühmt-berüchtigten Vorlage. Bis 1.05, 3sat

22.35 DOKUREIHE

Universum History: Imperium der Sonne (1–2/3) Das Reich der Inka und die Maya stehen im Mittelpunkt der ersten beiden Teile von Imperium der Sonne. Bis 0.10, ORF 2

22.45 THRILLER

Die drei Tage des Condor (Three Days of the Condor, USA 1975, Sydney Pollack) Großartiger 70er-Jahre-Verschwörungsthriller mit Robert Redford. Bis 1.10, Tele 5

0.45 THRILLER

Eddie the Eagle – Alles ist möglich (GB/USA/D 2016, Dexter Fletcher) Mit seien ungelenken Sprüngen von der Skischanze hielt "Eddie" Edwards die Welt in Atem. Die Komödie zeichnet mit viel Empathie das Porträt eines Exzentrikers, der niemals aufgibt. Bis 2.25, Puls 4